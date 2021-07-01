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«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

  • 01/07/2021, 14:00
Автор:
Новости Новосибирска
Глава областного Росимущества прокомментировал судьбу участков, переданных под парк на улице Демакова и музыкальную школу.

— Участок на улице Демакова мы передавали в муниципальную собственность под создание парка, где будут гулять дети, пожилые люди. То, что часть участка была продана под строительство торгово-развлекательного центра, вызывает недоумение, — отметил на пресс-конференции руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов.

Вопросы к сделке по Демакова уходят корнями в прошлое

Он также прокомментировал ситуацию с участком, который был передан из федеральной собственности в муниципальную для строительства детской музыкальной школы.

— Мы понимаем, что потребность в этом объекте в Академгородке есть, что дети занимаются в неприспособленных подвальных помещениях общеобразовательной школы. Мы отдали этот участок под нажимом, так как обращались депутаты, и в это вкладывалось много энергии. Но никто ничего не строит. Участок стоит огороженный забором, зарастает бурьяном и кустарником, — констатировал Галлямов. — Хочется, чтобы то, что мы передаем из благих целей и намерений, воплощалось в жизнь, а не приобретало заброшенные или искаженные формы.

Глава областного Росимущества подчеркнул, что ведомство, согласно прописанным ему полномочиям, может контролировать только те участки, которые находятся в федеральной собственности или закрепляются за федеральными структурами. После их передачи в иную собственность контроль за площадками не входит в функции Росимущества.

Кстати, в 2021 году в муниципальную собственность из федеральной были передано 300 га лесопарковой территории, ранее находившейся в ведении СО РАН.

— Сейчас у СО РАН нет возможности содержать эти лесопарковые территории. Мы передали их в мэрию. Надеемся, что финансовые возможности мэрии позволят содержать их в должном состоянии, — подчеркнул Олег Галлямов.

Напомним, что участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения независимой оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей. Эта сделка вызвала много вопросов у общественников и депутатов.

Земельный участок под музыкальную школу около здания № 12а по улице Терешковой был передан в аренду частному застройщику: в сентябре 2018 года компания ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» получила разрешение на строительство музшколы на 800 мест. Она предложила проект двухэтажного здания площадью 1200 кв. м. Проект опротестовала депутат горсовета Наталья Пинус, отметив, что он не подходит под музыкальную школу. Ситуация 2 года рассматривалась в судах. В 2019 году мэрия вышла с предложением о передаче земли из федеральной собственности в муниципалитет и дальнейшем строительстве объекта мэрией при поддержке руководства области. На начало 2020 года ориентировочная стоимость проекта составляла около 500 млн рублей.

Фото со страницы сообщества «Зеленый Новосибирск» в Facebook

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : сквер на Демакова Росимущество городская земля


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