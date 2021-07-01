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На робота «Николая» переключили консультации по коронавирусу

  • 01/07/2021, 12:58
Автор: Марина Санькова
Новости Новосибирска
Он отвечает на звонки новосибирцев по COVID-19, а в перспективе будет консультировать по всем соцуслугам.

Ранее робот «Николай» помогал операторам системы 112 обзванивать лечащихся на дому больных коронавирусом для мониторинга их состояния. С 10 июня министерство цифрового развития и связи Новосибирской области запустило пилотный проект по обслуживанию телефона горячей линии регионального министерства труда и социального развития.

— Ведется работа над тем, чтобы Николай не только принимал входящие вызовы, но и сам занимался обзвоном, предупреждал граждан об отмене той или иной субсидии, уточнял информацию. Наши перспективные планы — полный перевод социальных услуг в электронный вид, когда от гражданина требуется только обозначение своего статуса на получение социальной выплаты, а все остальное за него сделает государство, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Фото: pexels.com автор: MART PRODUCTION

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Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Николай горячая линия голосовой робот


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