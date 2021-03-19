Вопросы к сделке по Демакова уходят корнями в прошлое

— Сейчас ключевой вопрос связанный со сделкой по Демакова: могут ли быть объектом муниципальной собственности бетонные площадки, которые мы в свое время получили на баланс из федеральной собственности (В 2014 году — Ред.). Правомерны ли были те решения. В результате разбирательств в суде мы получим окончательный результат, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Не смотря на имеющиеся вопросы, город намерен начинать разработку проектно-сметной документации по скверу Демакова. 154 млн рублей, вырученные от продажи участка площадью 2,3 га, мэрия планировала направить на создание зеленой зоны, а также на разработку проекта реконструкции ДК «Академия». Работы по благоустройству в сквере планируется начать в июне, а завершить осенью 2021 года.

Напомним, что участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения независимой оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей. Эта сделка вызвала много вопросов у общественников и депутатов.

В середине марта с заявлением в суд о рассмотрении правомерности сделки обратился прокурор Новосибирска Роман Сивак.

По словам начальника департамента имущественных и земельных отношений мэрии Георгия Жигульского, в 2018 году большой интерес к участку проявляли сетевые ритейлеры, которые были готовы заплатить за него несколько сот миллионов рублей.