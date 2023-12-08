СК назвал предварительную причину экстренной посадки самолёта в Новосибирске

Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту происшествия с самолётом авиакомпании «Сибирь».
― Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится проверка по признакам преступления «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна», ― сообщили в ведомстве.
Предварительно причиной стал помпаж двигателя самолёта (срывной режим работы авиационного ТРДД, нарушение газодинамической устойчивости его работы ― прим. Редакции).
«Боинг 737-800», следовавший рейсом «Новосибирск-Москва», совершил экстренную посадку в аэропорту «Толмачёво» утром 8 декабря.
Посадка прошла благополучно, без пострадавших. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что проверку авиапроисшествия начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Восточное межрегиональное СК на транспорте.
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