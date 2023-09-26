Мировая премьера биомузыки пройдет на форуме OpenBio в Новосибирске

Новосибирский композитор, музыковед, заведующий кафедрой теории музыки и композиции Новосибирской консерватории Андрей Молчанов специально для форума OpenBio написал произведение, основанное на творческом конгломерате музыкальных и научных идей.

— В математике и музыке есть умножение и деление, в музыке есть свой синтез. Я предложил представить некие аналоги и связи между музыкой и наукой, которые могли интерпретироваться, но чтобы музыка оставалась музыкой и производила художественное впечатление, — рассказал на пресс-конференции в рамках OpenBio Андрей Молчанов. — Мы не пытаемся вписать музыку в научный формат, мы фантазируем.

В сочинении в музыкальном виде представлены процессы умножения и деления, биосинтеза, звуковой образец, снятый со звучания радужной оболочки поверхности глаза. Все эти элементы собраны композитором воедино и представляют семичастный цикл, который построен по принципу зеркальной симметрии.

Основатель OpenBio Юлия Линюшина рассказала, что в основе произведения лежат реальные научные вещи. Например, технология расшифровки радужки глаза создана командой инноваторов.

— Технология преобразовывает визуальный графический момент радужки глаза в декодировку, в музыку, и звук используется инноваторами, чтобы улучшать работу мозга, — говорит Линюшина. — Работа сделана с декодировкой формулы РНК в музыку. ИИ немного использовался в декодировании радужки в звуковой сигнал, но не в создании самого произведения. Эту музыку нельзя назвать народной — это интересный образец для думающей, вовлеченной аудитории, склонной к экспериментам. Это интересно, стоит послушать.

Композитор сообщил, что создавал произведение около трех месяцев.

— Исполнять композицию будут мои коллеги — преподаватели Новосибирской консерватории, кафедры деревянных духовых инструментов. Это будет живое исполнение, к которому мы готовились, было много репетиций, — пояснил Молчанов. — На деревянных инструментах можно извлекать микротоны, спектры звуков, поэтому они подходят для данного произведения. На мой взгляд, эта музыка рекомендована для широкого круга слушателей, готовых ее воспринять и погрузиться в нее.

Мировая премьера биомузыки состоится 29 сентября на форуме Open Bio.

Кстати, после завершения форума его организаторы намерены провести выставку в Новосибирском художественном музее, где в экспозиции будут представлены творческие объекты, созданные учеными, а также художниками, которых вдохновили ученые. Кроме того, в экспозиции будут выставлены опытные образцы, которые искусствоведы оценили как презентабельные, отметив, что от них можно получить эстетическое удовольствие.

Ранее редакция сообщала о том, что вакцина от оспы, разработанная в Новосибирске, прошла все клинические испытания.