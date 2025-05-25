Непогода придет в Новосибирск на предстоящей неделе

В начале последней недели мая в Новосибирске похолодает и пойдут дожди. В отдельные дни возможен мокрый снег. Ночью температура может опуститься до +1 градуса. Однако в выходные снова станет тепло.

Сервис «Яндекс.Погода» предсказывает, что на этой неделе будет холодно. В понедельник, 26 мая, ночью температура опустится до +1 градуса и останется такой до пятницы, 30 мая. К выходным станет теплее. Самые холодные дни — вторник и среда, 27 и 28 мая, когда температура опустится до +8 градусов. Теплее всего будет в субботу и воскресенье (30 мая и 1 июня): воздух может прогреться до +19 градусов. В начале недели ожидаются осадки, а дожди придут и в выходные.

Gismeteo предсказывает теплую и прохладную погоду. Ночью 20 мая столбик термометра опустится до +1 градуса, а днем возможен мокрый снег. Осадки продолжатся с понедельника по воскресенье. Самым холодным днем станет вторник (20 мая) с температурой до +6 градусов, а самым теплым — воскресенье, когда столбик термометра поднимется до +19 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.