СК возбудил дело после массового отравления роллами в Новосибирске

В Новосибирске СК возбудил уголовное дело после массового отравления роллами от «Японори суши».
По данным следствия, в марте в городские больницы с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек. Все они почувствовали себя плохо после того, как поели суши, заказанные ими в «Японори суши» в Кировском районе города. Им диагностировали сальмонеллез.
— Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — рассказали в новосибирском следственном комитете.
Сейчас следователи СК допрашивают пострадавших и сотрудников заведения. Уже изъята необходимая документация предприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что расследованием группового заболевания занялся региональный Роспотребнадзор. Деятельность филиала «Японори суши» по адресу: улица Зорге, 1А приостановлена.
Фото: freepik.com — stockking
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru