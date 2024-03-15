СК возбудил дело после массового отравления роллами в Новосибирске

В Новосибирске СК возбудил уголовное дело после массового отравления роллами от «Японори суши».

По данным следствия, в марте в городские больницы с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек. Все они почувствовали себя плохо после того, как поели суши, заказанные ими в «Японори суши» в Кировском районе города. Им диагностировали сальмонеллез.

— Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — рассказали в новосибирском следственном комитете.

Сейчас следователи СК допрашивают пострадавших и сотрудников заведения. Уже изъята необходимая документация предприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что расследованием группового заболевания занялся региональный Роспотребнадзор. Деятельность филиала «Японори суши» по адресу: улица Зорге, 1А приостановлена.