Ограничения на парковку вводят в одном из районов Новосибирска

В Первомайском районе вводятся ограничения на парковку.

— Ограничения вводятся с 15 марта, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Причина — более эффективная уборка улиц. Запрет распространяется на парковку по нечетной стороне улицы Заречной от дома № 17 до дома № 9 и по четной стороне улицы Узорной от дома № 2 до улицы Одоевского.

Мэрия просит автолюбителей быть более внимательными при проезде данных улиц.

Ранее редакция сообщала о том, что на ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 миллионов рублей.