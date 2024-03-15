Ограничения на парковку вводят в одном из районов Новосибирска

В Первомайском районе вводятся ограничения на парковку.
— Ограничения вводятся с 15 марта, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Причина — более эффективная уборка улиц. Запрет распространяется на парковку по нечетной стороне улицы Заречной от дома № 17 до дома № 9 и по четной стороне улицы Узорной от дома № 2 до улицы Одоевского.
Мэрия просит автолюбителей быть более внимательными при проезде данных улиц.
Ранее редакция сообщала о том, что на ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 миллионов рублей.
Фото: Freepik — wirestock
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