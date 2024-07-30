Суд арестовал цыгана, который порезал ножом пассажира электрички в Новосибирске

Болотнинский районный суд по ходатайству следователя СК заключил под стражу Артура Козловского, который набросился с ножом на пассажира электрички.
― По данным следствия 25 июля 2024 года в вечернее время в вагоне электропоезда сообщением «Новосибирск-Главный – Болотное» между двумя мужчинами цыганской национальности произошел конфликт, один из них нанес другому удар ножом, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.
Обвиняемый пробудет за решеткой до 28 сентября.
Напомним, на резонансный инцидент ранее обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил новосибирским следователям досконально разобраться в ситуации и возбудить уголовное дело.
Ранее редакция рассказывала подробности этого ЧП.
Источник фото: группа в ВКонтакте «Типичное Болотное».
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