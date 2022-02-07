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Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали

  • 07/02/2022, 17:32
Автор:
новости Новосибирска
Новосибирский зоопарк отказался участвовать в создании оскорбительных мемов с представленными в голосовании животными.

На сайте мэрии Новосибирска остановлен опрос по выбору символа новогодней столицы России 2022-2023 года. Об этом заявила на своей странице в соцсети вице-мэр Анна Терешкова, сославшись на соответствующее пожелание городского зоопарка, предоставившего кандидатов для голосования — манула Айшу, орантугана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медведя Шилку. «Благодарные» избиратели не преминули поюморить, и в результате фаворитом избирательной гонки стал орангутанг Бату, вряд ли у кого-то за пределами голосования ассоциирующийся с Новым годом и Сибирью.

К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди, говорится в официальном сообщении Новосибирского зоопарка. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска: ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений. Зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому просим остановить опрос и не учитывать его результаты.

На момент подготовки материала редакции Infopro54 не удалось получить комментарий Анны Терешковой по поводу того, будет ли возобновлено голосование, и если будет, то когда именно и появится ли в нем иной состав кандидатов.

Напомним, еще в конце прошлой недели руководство муниципалитета возлагало на мнение горожан более серьезные надежды. Это следует из выступления мэра Новосибирска Анатолия Локтя на подведении итогов работы подведомственного Анне Терешковой департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Надо двигаться смелее, набирать обороты, реализовывать все те предложения, которые у нас укладываются в план проведения мероприятий, заявлял глава города, говоря о новогодне-столичном статусе Новосибирска. Прежде всего символ надо. Сейчас идет голосование, новосибирцы голосуют. Думаю, что символ должен быть интересный, по крайней мере говорящий о Сибири, связанный с Сибирью. Я высказался за манула. Кому-то медведь нравится. Не знаю, какое отношение имеют человекообразные к Сибири, но тут уж, думаю, новосибирцы определятся.

Что касается настроения самих горожан, то среди тех, кто высказался по поводу голосования в комментариях в соцсетях, мнения разделились. Часть комментаторов по поводу выбора новогоднего символа, его промежуточных результатов и остановки голосования продолжили соревноваться в остроумии. Кое-кто выразил сожаление о том, что среди претендентов на пост новогоднего символа не оказалось песца.

И местный, и в тему, поясняет новосибирец.

Некоторые предложил кандидатуру сибирского кота.

Еще один из отметившихся в комментариях шутит, что Бату оказался иноагентом, из-за чего его дальнейшее участие в выборах стало противозаконным.

Часть новосибирцев шумиху вокруг новогодне-столичного символа ассоциируют с небезызвестной пословицей про кота, которому нечего делать.

Другие отнеслись более серьезно, критикуя саму организацию голосования. В частности, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов сомневается в качественном составе проголосовавших, в том, что они вообще могут иметь отношение к Новосибирску.

Проблема не в том, что проголосовали, проблема в том, кто проголосовал, сообщает депутат в посте в соцсети, спровоцировавшем споры о легитимности подобных голосований в целом. Вот, пишут, блогер Варламов призвал… А, простите, Варламов какое отношение имеет к Новосибирску? И с какого-такого перепугу его подписчики из разных регионов России идут голосовать за широкощекого кандидата? То есть первая проблема системы — это отсутствие географической привязки. Голосовать должны исключительно жители Новосибирска. Вторая проблема — система взламывается путем подмены IP адреса. Это значит, что пользователь с одного компьютера может голосовать неоднократно.

Депутат не исключил, что с этой же проблемой организаторы электронного голосования могут столкнуться и на выборах. То есть это пример того, как результаты голосования можно повернуть в пользу чьих-то интересов.

Напомним, что в нынешнем году Новосибирская область получила статус новогодней столицы России 2022-2023 годов. Министерство культуры РФ поддержало соответствующую инициативу правительства области и мэрии областного центра.

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

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Рубрики : Общество Власть Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : политика новогодняя столица маркетинг выборы


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