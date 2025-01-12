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Скандально известный ТЦ-долгострой в Новосибирске продают за 490 миллионов

  • 12/01/2025, 09:30
Автор: Ольга Кирсанова
Скандально известный ТЦ-долгострой в Новосибирске продают за 490 миллионов
Недостроенное здание на Покрышкина выставлено на торги с ограничениями и обременениями

В Новосибирске выставили на продажу долгострой на улице Покрышкина в Ленинском районе. Изначально руководство новосибирской «ТОП-Книги» планировало построить здесь штаб-квартиру книжной компании. Здание начали возводить в 2009 году на участке площадью более трёх тысяч квадратных метров рядом со сквером им. Сибиряков-Гвардейцев. В 2015 году объект получил кадастровый номер.

Однако достроить его удалось лишь на 90% — многообещающий в начале проект обернулся в дальнейшем внутренним конфликтом. Инвесторы-дольщики поделились на две группы, каждая из которых обвиняла оппонентов в попытке завладеть большей частью недвижимости. В итоге конфликты привели к уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, на строительстве объекта были похищены более двух миллионов рублей.

Напомним, следователи МВД предъявили обвинение бывшему топ-менеджеру компании «ТОП-Книга» Надежде Поляковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики посчитали, что она могла вывести миллионы рублей инвесторов, которые должны были пойти на достройку офисного здания.

Теперь недостроенный ТЦ выставлен на торги. За него просят 490 миллионов рублей. Аукцион опубликован арбитражным управляющим на сайте «Федресурс» ещё 9 января.

Как сообщает НГС, здание продают с ограничениями и обременениями, которые связаны с арестами, наложенными в рамках уголовного дела. Правообладателем является акционерное общество «Строй-инверсия».

Отметим, созданная в Новосибирске в начале 2000-х компания «ТОП-Книга» была крупнейшим оператором книготоргового бизнеса России и располагала самой большой в стране сетью книжных магазинов, работавших под брендами «Лас-Книгас», «Книгомир», «Литера», «Городская сорока», «Пиши-читай». Кризис 2008 года пошатнул позиции компании, а в 2011-м арбитражный суд признал ее банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности на участке на площади Карла Маркса, где находится долгострой — ТЦ «Подсолнух». Это необходимо для принятия оперативных мер и предупреждения возникновения ЧС, связанных со свободным входом на объект незавершенного строительства. Администрации Ленинского района поручено обеспечить охрану объекта и ограничить несанкционированный доступ к нему третьих лиц. Департаменту имущества — в минимально установленные сроки провести публичные торги по продаже объекта.

Автор фото: Екатерина Маковская

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : торги Топ-книга долгострой


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