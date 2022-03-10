Скандальный снегоотвал уберут из Новосибирска

До конца недели должен прекратить свое существование снегоотвал на улице Лазурной в Октябрьском районе. Его работа стала поводом для многочисленных жалоб жителей близлежащих домов и критических сюжетов в СМИ. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания в руководстве муниципалитета.

— Организация снегоотвала в жилом микрорайоне является ошибкой, о чем свидетельствуют многочисленные обращения, — заявляет глава города. — Обращения поступают ко мне в приемную, в СМИ. Об этом свидетельствуют сюжеты на эту тему. Ни до какого конца марта и не до апреля, а на этой неделе поручаю остановить эксплуатацию снегоотвала, перераспределить потоки соответствующим образом и учесть на будущее при принятии подобных решений: не доставлять гражданам беспокойства организацией круглосуточного производства под окнами жилого дома. Чего мы ожидаем? Конечно, люди жалуются, им это не нравится.

Ранее, как следует из доклада главы района Александра Колмакова, предполагалось, что снегоотвал прекратит свое существование до конца месяца и больше на указанной территории не появится.

— Разрешение на использование территории под временное складирование снега выдано до 19 апреля с последующей рекультивацией данной территории, — сообщает глава района. — Мы, учитывая негативный фон, соответствующую задачу поставили. Работы будут завершены в текущем месяце. Впоследствии больше не предполагаем территорию использовать под снегооотвал, никакие операторы на нее выходить не будут.

Напомним, что еще один снегоотвал в начале текущего года был обнаружен в Левобережной части города — на улице Ватутина в районе реки Тула. Это стало поводом для обращения в городскую прокуратуру депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус. Как указывала депутат, остатки химической смеси, применяемой против гололеда, с вывезенного снега попадают в реку, почву, а также травмируют кожные покровы животных.