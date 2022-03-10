Японский производитель копировального оборудования приостанавливает сотрудничество с Россией

Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины, заявила японская корпорация.

В компании отметили, что направят $1 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Украины, включая тех, кто был вынужден покинуть страну. В Epson подчеркнули, что с крайней обеспокоенностью следят за дальнейшим развитием событий и надеются, что сложившаяся ситуация разрешится как можно скорее.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.