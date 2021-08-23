«СКИФ» выводят в отдельное юрлицо

Центр коллективного пользования «СКИФ» с завтрашнего дня начнет работать как самостоятельное юридическое лицо. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель директора по научно-методическому обеспечению ЦКП «СКИФ» ФИЦ Института катализа СО РАН Ян Зубавичус.

— Сейчас самое главное, что есть куда принимать специалистов. Завтра будет первый день работы филиала ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН, — отметил Зубавичус. — Сейчас число сотрудников компании — 105-110 человек. К 2022 году будет около 230 человек, а к 2024 году планируется рост почти до 450 человек. В основном, прирост за счет молодых специалистов, выпускников ведущих вузов-партнеров. У нас есть куда набирать кадры. Мы — молодая, растущая организация, и мы обеспечим их работой.

Прежде всего, речь идет о специалистах по ускорительной технике и физике, а также пользователях-специалистах по экспериментам, которые будут проводиться в лабораториях «СКИФа». Программы по их подготовке есть в НГУ и НГТУ.

Филиал ЦКП «СКИФ» будет работать как обособленное структурное подразделение ФИЦ Институт катализа СО РАН. Ранее институт курировал этот проект напрямую. Директором центра станет Евгений Левичев. Ранее он работал над проектом как руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», замдиректора ИК СО РАН по созданию ЦКП «СКИФ» и замдиректора по научной работе ИЯФ СО РАН.

— Особенностью нашего проекта является экстремально короткий срок реализации — до конца 2023 года, когда мы обязаны продемонстрировать пучок и первую экспериментальную станцию. В конце 2024 года должны быть сданы еще 5 рабочих станций, — говорил Левичев на пресс-конференции в июне. — Мы должны максимально воспользоваться накопленным в ИЯФ СО РАН опытом, который позволяет делать такие установки.

Напомним, официально строительство «СКИФа» стартует в рамках «Технопрома-2021», то есть уже на этой неделе.

Строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» было инициировано в рамках национального проекта «Наука и университеты», стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. В июне на базе Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук изготовлены первые элементы линейного ускорителя источника синхротронного излучения и магнитные элементы бустерного кольца. А уже к концу 2023 года планируется тестовый (технический) запуск установки. Генподрядчиком проекта является АО «Концерн Титан-2». По сравнению с синхротронами предыдущих поколений ЦКП «СКИФ» будет обладать улучшенными характеристиками. Установка позволит генерировать синхротронное излучение с меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью.