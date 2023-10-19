Летные испытания прошел самолет ТВС-2МС «Кукурузник» в Новосибирске

Новосибирский завод провел испытания нового самолет ТВС-2МС «Кукурузник», собранного для томской компании «СибАэроКрафт». Об этом сообщает пресс-служба «Русавиапром».

Планируется выпуск четырех самолетов, которые могут совершать взлет и посадку на грунтовые площадки. ТВС-2МС — на сегодняшний день единственный российский самолет для малой авиации.

— Самолет ТВС-2МС имеет современный двигатель и позволяет более экономично осуществлять авиационные работы, в том числе перевозку пассажиров, — пояснили на заводе.

В результате модернизации Ан-2 в ТВС-2МС самолет лишился недостатков Ан-2, например, трудностей при работе в жару и малой скороподъёмности.

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