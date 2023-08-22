Почта России перестанет принимать без паспорта ряд отправлений

Заказные письма, бандероли и посылки отправить по Почте России можно будет только после предъявления паспорта, начиная с 1 сентября, сообщила пресс-служба почтового оператора.

— С 1 сентября изменяются условия приёма регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении на сайте при попытке отправить заказное письмо или бандероль.

Однако есть способ оплачивать отправления онлайн и сдавать их, не предъявляя удостоверяющие личность документы. Для этого достаточно подключить сервис «Простая электронная подпись».

Ранее редакция сообщала, что «Почта России» объявила о запуске доставки с европейских сайтов.