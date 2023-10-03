Госдума рассмотрит проект о прогрессивной шкале налогообложения для физлиц

В Госдуму РФ внесен проект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Ставка в размере от 0 до 35% будет зависеть от суммы, заработанной за год:

менее 360 тысяч рублей — 0%;

до 5 млн рублей — 13%;

до 10 млн рублей — 15%;

до 50 млн рублей — 25%;

до 100 млн рублей — 30%;

более 100 млн рублей — 35%

Об это сообщил один из авторов законопроекта депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

— В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения, — пояснил Нилов.

По его словам, такая мера позволит не только увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства и повысить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан.

Напомним, что в настоящее время в стране действует введенная с 1 января 2001 года плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. До этого применялась прогрессивная шкала — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год.

Ранее редакция сообщала, что НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей депутаты предложили отменить.