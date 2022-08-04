СКТБ «Катализатор» настраивается на внутренний рынок

— В 2021 году около 96% выручки мы получили из-за пределов РФ. Сейчас у всех отечественных компаний, кто занимается экспортом, возникли большие сложности с прохождением платежей из-за пределов России, а также с логистикой. К примеру, мы до сих пор на 100% не восстановили все логистические цепочки, чтобы сохранить эту нишу рынка, — сообщил в ходе пресс-тура генеральный директор АО СКТБ «Катализатор» Виталий Хан.

В частности, он отметил, что СКТБ «Катализатор» потеряло американских потребителей, которые не могут перевести деньги через американские банки, заблокировавшие операции с российскими компаниями. Есть трудности с одним из европейских потребителей. Но он назвал эти потери «не смертельными» для предприятия. Кроме того, на складах компании сейчас зависло около 1000 тонн продукции, которую не удается отправить из-за проблем с логистикой. Но эта проблема тоже постепенно решается.

— Хочу сказать, что объем производства в целом у нас остался на уровне 2021 года. Мы активно ищем новых зарубежных партнеров. Еще интенсивнее начали работать с ОАЭ, Юго-Восточной Азией, Китаем, в этом году вышли на рынок Индии, — комментирует Хан. — Стоит отметить, что логистика «поломалась» во всем мире, во многих странах инфляция гораздо больше чем в России, плюс она фиксируется в валюте. Такие сложные периоды одновременно являются временем больших возможностей. Сейчас у нас есть шанс существенно упрочить свои позиции на зарубежных рынках, так как наше сырье, а следовательно и конечная продукция, дешевле, чем у конкурентов. Только 15% земной поверхности занимают страны, которые по факту сегодня являются для нас враждебными. А весь остальной мир для нас открыт.

Еще одной очень перспективной точкой роста Виталий Хан назвал внутренний рынок России. По ряду катализаторов, ранее поступавших в страну из-за рубежа, спрос у отечественных компаний вырос в несколько раз. По ряду позиций компания уже готова провести стопроцентное импортозамещение. Например, в этом году СКТБ «Катализатор» запускает промышленное производство нового катализатора для окисления метанола до формальдегида, который раньше на территории России не производился. Этой темой компания занимается с 2018 года, и до недавних пор катализатор выпускался на пилотном производстве.

— Формальдегид необходим в отрасли лесопереработки. Чтобы перерабатывать лес во что-то более маржинальное, в востребованный продукт, нужны смолы. Их невозможно получать без формальдегида, а это тот продукт, который невозможно транспортировать на дальние дистанции, поэтому все крупные переработчики дерева локализуют на своих площадках производство формальдегида — и здесь без нашего катализатора не обойтись. До недавнего времени были всего 3 производителя таких катализаторов, но ни один из них не локализован не то что в России, но даже в странах СНГ, — поясняет гендиректор СКТБ «Катализатор».

В этом году компания также произвела пилотную партию катализатора риформинга в движущемся слое.

— Хочу похвастаться: в России никто не умеет выпускать его не на импортном сырье, а мы научились. Думаю, что в ближайшее время запустим этот катализатор в промышленное производство, — говорит Хан. — В разработке — шариковый катализатор жидкостной формовки, он до сих пор не делается в России. Без этого продукта не сделаешь катализатор риформинга в движущимся слое, а также катализатор дегидрирования в стационарном слое, производство которого мы рассчитываем запустить в 2024 году.

Основными партнерами СКТБ «Катализатор» сегодня являются компании, работающие в сфере лесной промышленности, нефтегазохимии, а также экологии.

АО «СКТБ «Катализатор» создано по приказу Минхимпрома СССР в 1970 году в форме специального конструкторско-технологического бюро катализаторов с опытным производством (СКТБ катализаторов). По данным Seldon.Basis, в 2021 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 309,4 млн. У предприятия 77 действующих патентов.

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