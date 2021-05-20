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СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

  • 20/05/2021, 13:22
Автор: Юлия Данилова
СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС
И расширил ассортимент производства.

— Проект ТОСЭР в Линево разворачивается слишком долго: там до сих пор нет всех необходимых инженерных коммуникаций. Бизнес столько ждать не может, так как в следующем году нам уже нужно выпускать продукцию в промышленных масштабах для наших заказчиков. Именно поэтому в прошлом году мы приняли решение о строительстве завода по производству солей в другом месте. Это решение было согласовано с правительством Новосибирской области, мы нашли понимание, — сообщил Infopro54 директор по развитию ОАО «СКТБ «Катализатор» Анатолий Соболев.

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Он признал, что для компании этот переезд не очень удобен, так как она лишается налоговых преференций ТОСЭР, но альтернатива более неприятна — потеря рынка. Новое место дислокации завода — производственная площадка на Софийской, 12 — площадью 4 га (Больше, чем территория, которая выделялась под завод в ТОСЭР. — Ред.).

— Мы приобрели площадку и производственные помещения в собственность. Сейчас там установлено оборудование, запущены опытные установки, и мы приступили к производству солей молибдена и редкоземельных металлов, — говорит Соболев. — Кроме того, во время паузы мы не сидели сложа руки, а изучали рынок и решили расширить ассортимент продукции: выпускать газообразный сероводород и окись углерода высокой чистоты. Это уникальное для России производство, которое полностью соответствует целям импортозамещения.

Объем производства собеседник Infopro54 озвучить отказался, отметив, что это коммерческая информация. Сейчас компания отрабатывает технологии масштабирования производства, наблюдает за рынком, изучает спрос и в 2022 году готовится к наращиванию объемов выпуска солей и газов.

— Имеющиеся помещения позволяют нам увеличить мощность производства. Плюс на площадке возможно строительство нового корпуса, так что при восстановлении рынка мы будем готовы обеспечивать заказы крупных холдингов и корпораций, — говорит Анатолий Соболев. — В разгар пандемии все ВИНКи затормозили свои проекты развития, на рынке нефтепереработки началась определенная диверсификация, к ним добавились процессы карбонизации, экономический кризис, снижение нефтедобычи и нефтепереработки. Сейчас экономика начинает понемногу разворачиваться после карантинных ограничений. Она кардинально изменилась относительно 2018 года, поэтому мы выстраиваем новую заявочную кампанию. К концу года будет понятен запрос на продукцию и объем инвестиций в оборудование.

По словам Соболева, размещая проект на новой площадке, инвестор также решил сменить название, чтобы начать проект с чистого листа во всех смыслах. Теперь он реализуется, как «Химсинтез». При этом цифры по объемам инвестиций (150 млн рублей) и производства, налоговым отчислениям, озвученные на инвестсовете в 2018 году, остались неизменными.

Напомним, на предприятии планировалось создать 32 высокотехнологичных рабочих места. Анонсированный объем производства — до 400 тонн солей молибдена в год и до 200 тонн солей цветных металлов. При старте работ в 2019 году в 2020 году инвесторы рассчитывали запустить производство, а к 2030 году — выйти на оборот 800 млн рублей в год.

«СКТБ Катализатор» вышел на инвестсовет с инжиниринговым центром

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

Еще один проект СКТБ «Катализатор» — «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов» — также «встал на паузу» из-за пандемии и ситуации в экономике. Сейчас формально компания является инициатором и единственным участником проекта.  Под него создана компания АО «НЦИИК» с уставным капиталом 500 млн рублей.

— Этих денег хватает, чтобы разработать проектно-сметную документацию и построить основные инженерные коммуникации и здания центра. Несмотря на это, летом 2020 года мы приостановили поиск земельного участка под проект, чтобы оценить ситуацию в экономике, — поясняет Анатолий Соболев. — Лично я уверен, что это пойдет на пользу проекту, так как позволит провести сверку ориентиров и целей нашей компании и основных игроков на рынке нефтепереработки не только России, но и других стран, потому что идея центра изначально предполагала его международный статус.

Собеседник редакции отметил, что объемы испытаний в центре, скорее всего, будут намного больше расчетных, поэтому к площадке предъявляются более жесткие требования, в том числе экологические.

— Чтобы определиться с участком, нам нужно понять объемы испытаний и потребность в перерабатываемом сырье. А от этого будет зависеть объем инвестиций в оборудование, — говорит директор по развитию СКТБ «Катализатор». — Мы по-прежнему видим интерес к центру со стороны крупных госкорпораций: ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл» и т.д. Пока мы планируем в 2022 году приступить к формированию технического задания и в дальнейшем выходить на разработку ПСД. На этом этапе будут уточняться сроки реализации проекта. Сейчас мы считаем, что его активная реализация будет идти в 2023-2027 годах, но не исключено, что при благоприятных внешних условиях сроки сдвинутся на более ранние.

Собеседник Infopro54 напомнил, что сейчас СКТБ «Катализатор» приступает к проекту по глубокой реконструкции  своего корпуса испытаний катализаторов. Опыт, полученный в результате реализации этого проекта, поможет в отработке технологий и оборудования, которые станут использоваться в «Национальном центре инжиниринга и испытаний катализаторов».

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : редкоземельные соли молибден катализаторы инвестиции бизнес


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