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«Никто ни за что не отвечает»: Правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать

  • 28/06/2024, 17:10
Автор: Юлия Данилова
«Никто ни за что не отвечает»: Правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать
Бизнесу, который готов благоустраивать общественные пространства, нужно дать зеленый свет.

Правила благоустройства общественных пространств были приняты в Новосибирске в 2017 году. Периодически они актуализировались, но проблема заключается в том, что они не всегда выполняются и слабо контролируются. Об этом на заседании градостроительного совета мэрии Новосибирска заявила Ирина Свечникова, председатель комиссии по общественным пространствам.

Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий

Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий

— Контролирующих у нас стало несколько:ф администрация города, департамент строительства, департамент транспорта, в результате получается, что никто ни за что не отвечает, — констатировала Свечникова. — Я думаю, что нормативы контроля за исполнением правил благоустройства нужно пересматривать. Не исключаю, что встанет вопрос о создании или возобновлении деятельности административно-технической инспекции, которая будет осуществлять этот контроль.

Кроме того, по словам Свечниковой, в Новосибирске необходимо провести ревизию городских территорий, выявить «пустые пятна» и закрепить их за конкретными хозяйствующими субъектами.

— Было бы хорошо проанализировать и создать информационную модель всех общественных территорий для удобства работы с ними. Ранее в Новосибирске уже начинали работу по этой тематике, к ней можно вернуться, оптимизировать технические задания и попробовать довести работу до логического конца, — пояснила эксперт.

В список актуальных задач она также отнесла разработку и реализацию программы по благоустройству центра города к 135-летию Новосибирска.

— На этом примере стоит отработать стандартные принципы благоустройства, которые потом можно будет в разных вариациях тиражировать на другие районы города. Также нужно продумать схему пешеходного каркасам центра города, который можно будет транспонировать на остальные районы, — добавила она.

По мнению комиссии, в Новосибирске нужно продумать меры организационной поддержки застройщиков, участвующих в обустройстве общественных пространств. Ирина Свечникова напомнила, что в городе на сегодняшний день около 370 общественных пространств, которые поставлены на учет и требуют источника финансирования.

— Далеко не всегда на эти цели нужно привлекать бюджетные средства. Сегодня очень большой интерес к благоустройству территорий проявляет бизнес. На мой взгляд, было бы хорошо разработать систему мер организационной поддержки не только застройщиков, но и других участников таких процессов, создать нормальный информационный портал, в котором будут определены стандарты нового благоустройства территорий, а затем привлекать под такие проекты внебюджетное финансирование, — пояснила Ирина Свечникова. — Ранее департамент культуры разрабатывал положение о порядке утверждения дизайн-проекта для устройства общественных территорий. Может быть, имеет смысл вернуться и доработать этот документ? Это позволит осуществлять эффективное обсуждение этих проектов перед выходом инвестора на благоустройство территории. Необходимо проанализировать муниципальные региональные и федеральные программы, которые влияют на формирование городской среды, и после этого еще раз посмотреть строительную политику города.

Земли для набережной зарезервированы около Димитровского моста в Новосибирске

Земли для набережной зарезервированы около Димитровского моста в Новосибирске

Депутат горсовета Антон Тыртышный поддержал Свечникову в части необходимости создания мер поддержки компаний, участвующих в благоустройстве общественных пространств. В качестве примера он привел прибрежную зону от Димитровского моста до Заельцовского парка.

— В мэрии была создана рабочая группа под руководством Анны Терешковой (Экс-глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска. — Ред.), несколько раз собирались застройщики. Главная идея была в том, чтобы создать полноценную бетонную набережную. Только за счет застройщиков это сделать не получится, так как погонный метр стоит около 2 млн рублей. Но хотя бы привести в порядок береговую линию, спланировать, чтобы она выглядела прилично со стороны реки — реально, — говорит Антон Тыртышный. — К сожалению, мы до сих пор находимся в стадии обсуждения этого проекта и не вышли на какой-то единый эскиз. Не хотелось бы, чтобы эта работа останавливалась. Застройщики готовы участвовать, но некому осуществлять координацию. Если потерять время, то застройщики построят дома, продадут квартиры и уйдут, и мы потеряем возможность привлечь их к благоустройству важного для города общественного пространства — набережной Оби.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  Алексей Кондратьев пояснил, что проект набережной никто не забросил и работа над ним ведется. Определен подрядчик для проектирования набережной до Заельцовского бора. Губернатор также поддерживает необходимость развития набережной по левому и правому берегу.

— Стоит ускориться, но работа ведется, — добавил Кондратьев.

Основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков заявил, что не очень понимает, зачем выделять застройщиков, которые участвуют в благоустройстве общественных пространств.

— Как-то странно это выглядит: покупать преференции за счет участия в строительстве общей набережной. У нас есть своя набережная, которую мы строим — 1,5 км, и мы не просим никого в этом участвовать. Это нужно нам, как застройщику, поэтому мы этим занимаемся, — отметил он.

23 проекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями во Всероссийском голосовании

23 проекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями во Всероссийском голосовании

Генеральный директор, председатель правления группы компаний «Химметалл», заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска Евгений Гаврилов пояснил, что никто из застройщиков не требует никаких материальных преференций, скорее, речь идет о режиме взаимопомощи, режиме одного окна, чтобы застройщик не сталкивался с проблемами, когда он хочет благоустроить какую-то территорию.

— Сейчас мы решаем вопрос по 370 общественным пространствам, которые уже фактически стоят на кадастровом учете. Они находятся в разной степени запущенности, но это наш с вами любимый город и надеюсь мы действительно займемся тем, чтобы эти пространства были благоустроенными, — продолжал Гаврилов. — Бюджет города, конечно, не потянет такого количества одновременных строек общественных пространств. Именно поэтому здесь необходимо плотное взаимодействие власти, бизнеса, общества, чтобы управление этим процессом шло из «одного окна», чтобы у департаментов все было отработано.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил департаменту строительства проработать эти предложения. Алексей Кондратьев также предложил рассмотреть вопрос о создании единого органа контроля за благоустройством общественных пространств, чтобы он общался напрямую с предпринимателями и оценивал картину в целом, а не по кусочкам, как различные департаменты.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность.

Фото из официального канала управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, автор: пресс-служба мэрии.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : общественные пространства благоустройство Новосибирска


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