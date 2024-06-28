«Никто ни за что не отвечает»: Правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать

Правила благоустройства общественных пространств были приняты в Новосибирске в 2017 году. Периодически они актуализировались, но проблема заключается в том, что они не всегда выполняются и слабо контролируются. Об этом на заседании градостроительного совета мэрии Новосибирска заявила Ирина Свечникова, председатель комиссии по общественным пространствам.
Кроме того, по словам Свечниковой, в Новосибирске необходимо провести ревизию городских территорий, выявить «пустые пятна» и закрепить их за конкретными хозяйствующими субъектами.
— Было бы хорошо проанализировать и создать информационную модель всех общественных территорий для удобства работы с ними. Ранее в Новосибирске уже начинали работу по этой тематике, к ней можно вернуться, оптимизировать технические задания и попробовать довести работу до логического конца, — пояснила эксперт.
В список актуальных задач она также отнесла разработку и реализацию программы по благоустройству центра города к 135-летию Новосибирска.
— На этом примере стоит отработать стандартные принципы благоустройства, которые потом можно будет в разных вариациях тиражировать на другие районы города. Также нужно продумать схему пешеходного каркасам центра города, который можно будет транспонировать на остальные районы, — добавила она.
По мнению комиссии, в Новосибирске нужно продумать меры организационной поддержки застройщиков, участвующих в обустройстве общественных пространств. Ирина Свечникова напомнила, что в городе на сегодняшний день около 370 общественных пространств, которые поставлены на учет и требуют источника финансирования.
— Далеко не всегда на эти цели нужно привлекать бюджетные средства. Сегодня очень большой интерес к благоустройству территорий проявляет бизнес. На мой взгляд, было бы хорошо разработать систему мер организационной поддержки не только застройщиков, но и других участников таких процессов, создать нормальный информационный портал, в котором будут определены стандарты нового благоустройства территорий, а затем привлекать под такие проекты внебюджетное финансирование, — пояснила Ирина Свечникова. — Ранее департамент культуры разрабатывал положение о порядке утверждения дизайн-проекта для устройства общественных территорий. Может быть, имеет смысл вернуться и доработать этот документ? Это позволит осуществлять эффективное обсуждение этих проектов перед выходом инвестора на благоустройство территории. Необходимо проанализировать муниципальные региональные и федеральные программы, которые влияют на формирование городской среды, и после этого еще раз посмотреть строительную политику города.
— В мэрии была создана рабочая группа под руководством Анны Терешковой (Экс-глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска. — Ред.), несколько раз собирались застройщики. Главная идея была в том, чтобы создать полноценную бетонную набережную. Только за счет застройщиков это сделать не получится, так как погонный метр стоит около 2 млн рублей. Но хотя бы привести в порядок береговую линию, спланировать, чтобы она выглядела прилично со стороны реки — реально, — говорит Антон Тыртышный. — К сожалению, мы до сих пор находимся в стадии обсуждения этого проекта и не вышли на какой-то единый эскиз. Не хотелось бы, чтобы эта работа останавливалась. Застройщики готовы участвовать, но некому осуществлять координацию. Если потерять время, то застройщики построят дома, продадут квартиры и уйдут, и мы потеряем возможность привлечь их к благоустройству важного для города общественного пространства — набережной Оби.
Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев пояснил, что проект набережной никто не забросил и работа над ним ведется. Определен подрядчик для проектирования набережной до Заельцовского бора. Губернатор также поддерживает необходимость развития набережной по левому и правому берегу.
— Стоит ускориться, но работа ведется, — добавил Кондратьев.
Основатель новосибирской группы «Мета» Владимир Мартыненков заявил, что не очень понимает, зачем выделять застройщиков, которые участвуют в благоустройстве общественных пространств.
— Как-то странно это выглядит: покупать преференции за счет участия в строительстве общей набережной. У нас есть своя набережная, которую мы строим — 1,5 км, и мы не просим никого в этом участвовать. Это нужно нам, как застройщику, поэтому мы этим занимаемся, — отметил он.
— Сейчас мы решаем вопрос по 370 общественным пространствам, которые уже фактически стоят на кадастровом учете. Они находятся в разной степени запущенности, но это наш с вами любимый город и надеюсь мы действительно займемся тем, чтобы эти пространства были благоустроенными, — продолжал Гаврилов. — Бюджет города, конечно, не потянет такого количества одновременных строек общественных пространств. Именно поэтому здесь необходимо плотное взаимодействие власти, бизнеса, общества, чтобы управление этим процессом шло из «одного окна», чтобы у департаментов все было отработано.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил департаменту строительства проработать эти предложения. Алексей Кондратьев также предложил рассмотреть вопрос о создании единого органа контроля за благоустройством общественных пространств, чтобы он общался напрямую с предпринимателями и оценивал картину в целом, а не по кусочкам, как различные департаменты.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность.
Фото из официального канала управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, автор: пресс-служба мэрии.
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