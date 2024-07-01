Капремонт ожидает 420 многоквартирных домов в Новосибирске

В этом году в Новосибирске запланирован капитальный ремонт 420 многоквартирных домов. К 1 июля будут завершены работы в 130 зданиях.

Как сообщили в мэрии, основная часть домов, подлежащих ремонту, находится в трёх районах: Кировском, Ленинском и Дзержинском.

— В ходе ремонта обновят фасады, крыши, подвалы, системы холодного и горячего водоснабжения, отопление, канализацию, сети электроснабжения, сохранив исторических облик зданий, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, на сегодняшний день работы ведутся в 248 зданиях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске капитально отремонтируют 21 объект образования.