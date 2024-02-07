Сквер имени Эдуарда Артемьева появится в Новосибирске

Мэрия Новосибирска разрабатывает с компанией «Брусника» проект благоустройства нового сквера. Сквер будет посвящен памяти композитора, нашего земляка Эдуарда Артемьева.
— Сквер будет создан на территории старой парковой зоны рядом с бывшим Городским аэропортом по улице Аэропорт, 20 на площади более 1 га, — говорится в сообщении Анны Терешковой, вице-мэра Новосибирска в Телеграм.
Разработанный дизайн-проект будет представлен жителям для обсуждения.
В пресс-службе компании «Брусника» пояснили, что благоустроить сквер планируют в 2024-2025 году.
— В данный момент мы разрабатываем проект его обновления. Мы хотим вернуть этому общественному пространству былую значимость, — отметили в компании.
Ранее редакция сообщала о том, что завершилось обсуждение дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера в Новосибирске.
Фото со страницы вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в Телеграм
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