Сквер имени Эдуарда Артемьева появится в Новосибирске

Мэрия Новосибирска разрабатывает с компанией «Брусника» проект благоустройства нового сквера. Сквер будет посвящен памяти композитора, нашего земляка Эдуарда Артемьева.

— Сквер будет создан на территории старой парковой зоны рядом с бывшим Городским аэропортом по улице Аэропорт, 20 на площади более 1 га, — говорится в сообщении Анны Терешковой, вице-мэра Новосибирска в Телеграм.

Разработанный дизайн-проект будет представлен жителям для обсуждения.

В пресс-службе компании «Брусника» пояснили, что благоустроить сквер планируют в 2024-2025 году.

— В данный момент мы разрабатываем проект его обновления. Мы хотим вернуть этому общественному пространству былую значимость, — отметили в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что завершилось обсуждение дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера в Новосибирске.