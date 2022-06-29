Суд обязал муниципальное предприятие рассчитаться за газ

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение удовлетворить иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к МУП «Комбинат бытовых услуг».

— ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании с муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг суммы основного долга за март 2022 года в размере 810 тыс рублей. Впоследствии исковые требования были уточнены до суммы основного долга за март 2022 года в размере 46,4 млн рублей, — говорится в документах, размещенных на сайте суда. — Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком денежного обязательства по своевременной оплате газа, в рамках заключенного договора на поставку газа в декабре 2020 года.

Суд уточнил, что ответчик признал иск в полном объеме. Решение, не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

Напомним, МУП «Комбинат бытовых услуг» уже много дет входит в список крупнейших должников за газ. К примеру, на 1 июня 2019 года долги МУП перед газовиками составляли 157,6 млн рублей. В связи с этим «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничивал подачу газа комбинату и еще 29 теплоснабжающим организациям.

В начале 2021 года комбинат получил из областного и местного бюджета 169,8 млн рублей на погашение задолженности за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения в 2019 году.

По итогам 2021 года совокупная задолженность потребителей перед газовиками составила 921, 6 миллиона рублей. 69% задолженности приходилось на 6 компаний, в том числе снова МУП «КБУ» (Бердск). Летом 2021 года «Курьер. Среда. Бердск», со ссылкой на директора комбината Анатолия Пронюшкина сообщал, что совокупный долг жителей Бердска перед МУП «КБУ» за коммунальные услуги по прямым договорам составлял около 256 млн руб.

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