Рекламодателям

Суд обязал муниципальное предприятие рассчитаться за газ

  • 29/06/2022, 09:20
новости Новосибирска
МУП традиционно входит в число крупнейших должников газовиков.

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение удовлетворить иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к МУП «Комбинат бытовых услуг».

— ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании с муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг суммы основного долга за март 2022 года в размере 810 тыс рублей. Впоследствии исковые требования были уточнены до суммы основного долга за март 2022 года в размере 46,4 млн рублей, — говорится в документах, размещенных на сайте суда. — Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком денежного обязательства по своевременной оплате газа, в рамках заключенного договора на поставку газа в декабре 2020 года.

Суд уточнил, что ответчик признал иск в полном объеме. Решение, не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничил подачу газа более 30 теплоснабжающим организациям

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничил подачу газа более 30 теплоснабжающим организациям

Напомним, МУП «Комбинат бытовых услуг» уже много дет входит в список крупнейших должников за газ. К примеру, на 1 июня 2019 года долги МУП перед газовиками составляли 157,6 млн рублей. В связи с этим «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничивал подачу газа комбинату и еще 29 теплоснабжающим организациям.

В начале 2021 года комбинат получил из областного и местного бюджета 169,8 млн рублей на погашение задолженности за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения в 2019 году.

По итогам 2021 года совокупная задолженность потребителей перед газовиками составила 921, 6 миллиона рублей. 69% задолженности приходилось на 6 компаний, в том числе снова МУП «КБУ» (Бердск). Летом 2021 года «Курьер. Среда. Бердск», со ссылкой на директора  комбината Анатолия Пронюшкина сообщал, что совокупный долг жителей Бердска перед МУП «КБУ» за коммунальные услуги по прямым договорам составлял около 256 млн руб.

 

Ранее редакция сообщала, что в Первомайке вводили режим повышенной готовности из-за долгов частной котельной.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

232

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : жкх долги бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирская

Зарегистрированы еще два кандидата на довыборы

На этот раз — от партий.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В области снова продлили ограничительные мероприятия

Еще на три месяца — до конца сентября.
Читать статью >>
новости бизнеса

Интеллектуальный транспорт: как «Ростелеком» помогает развивать дорожную отрасль Сибири

На IX Международном Сибирском транспортном форуме «Ростелеком» показал новинки для управления пассажирским транспортом и грузоперевозками.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

В арбитраж поступил иск почти на 600 млн рублей

28/06/2022, 18:15

Зарегистрированы еще два кандидата на довыборы

28/06/2022, 17:01

Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

28/06/2022, 16:39

В области снова продлили ограничительные мероприятия

28/06/2022, 16:26
Популярное

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

27/06/2022, 11:39

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В Банке «Левобережный» снизили ставку по льготной ипотеке до 6,5% годовых

28/06/2022, 17:58

ВТБ: мошенники научились заставлять клиентов менять настройки сим-карт под видом сотовых операторов

28/06/2022, 15:47

АО «РЭС» обеспечит электричеством 6 новых школ в Новосибирске

28/06/2022, 09:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска