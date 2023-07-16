Новосибирские рестораны и кафе попали в гастрономический путеводитель Ники Ганич

— Начали наносить Новосибирск на наш гастрономическо — туристический портал. Посмотрите, какие красивые и вкусные рестораны! Все отобранные нами лично во время командировки в этот славный край и расставленные по районам области: Новосибирск, Академгородок, Бердск, Маслянино, Ордынск, — сообщила автор проекта «География на вкус» Ника Ганич на своей странице ВКонтакте. — Сейчас наши IT партнеры наносят Музеи, театры Новосибирска, а также отели.

На сайте, к примеру, уже выложена информация про гастроном авторских сибирских деликатесов «Таежный цех», «Сыроварня», «Ресторанный дворик», «Перчини» — всего более 50 гастрозаведений. Также на сайте размещена информация о двух достопримечательностях для туристов: оперный театр и «Мира Термы».

Проект «География на вкус» — серия гастрономических и туристических путеводителей по странам и регионам. Вся информация дублируется на этом сайте и обновляется в режиме онлайн. Российская география путеводителей самая разнообразная: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Новосибирск. В каждом даются авторские описания от ресторанов высокой кухни до городских кафе, где можно попробовать самые вкусные и аутентичные гастрономические местные блюда. Гастрономический журналист Ника Ганич и её команда сначала отбирают лучшие рестораны и кафе, опираясь на опросы и рейтинги, мнения и рекомендации, а затем лично посещают каждое из описываемых мест. Весь контент сайта построен на реальном опыте команды гида!

Ранее редакция рассказывала о том, что рестораны из Новосибирска отметились на фестивале «Лучшие завтраки Сибири».