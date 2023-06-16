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Сбер и Новосибирская область договорились о стратегическом партнёрстве

  • 16/06/2023, 18:31
Сбер и Новосибирская область договорились о стратегическом партнёрстве
Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи под соглашением о сотрудничестве ним поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Цель соглашения — стратегическое партнёрство и сотрудничество для социально-экономического развития Новосибирской области.

Сбер и регион будут совершенствовать своё взаимодействие в финансово-кредитной сфере, в сферах развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации.

Стороны планируют участвовать в реализации госпрограмм в регионе, разрабатывать и реализовывать совместные проекты и программы, проводить исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта, внедрять подходы устойчивого развития и ESG.

— Новосибирская область — один из ключевых регионов Сибири с огромным образовательным и научно-техническим потенциалом. В местных университетах накоплен уникальный опыт подготовки кадров для науки, инновационной деятельности и бизнеса, а Сбер готов предложить свои уникальные технологические наработки для дальнейшего эффективного социально-экономического развития региона, — сообщил Герман Греф. — Помимо сотрудничества в области высоких технологий, мы намереваемся развивать и традиционные формы коллаборации: банковское обслуживание, финансирование, совместную реализацию инвестпроектов и многое другое. Уверен, что результаты нашей работы сможет почувствовать каждый житель области.

Фото предоставлено  ПАО «Сбербанк»

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Рубрики :

Регионы: Санкт-Петербург Новосибирск

Теги : Сбербанк ПМЭФ2023 Герман Греф


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