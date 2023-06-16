Сбер и Новосибирская область договорились о стратегическом партнёрстве

Подписи под соглашением о сотрудничестве ним поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Цель соглашения — стратегическое партнёрство и сотрудничество для социально-экономического развития Новосибирской области.

Сбер и регион будут совершенствовать своё взаимодействие в финансово-кредитной сфере, в сферах развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации.

Стороны планируют участвовать в реализации госпрограмм в регионе, разрабатывать и реализовывать совместные проекты и программы, проводить исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта, внедрять подходы устойчивого развития и ESG.