Три новых молодежных лаборатории появятся в Новосибирске

Три научных молодежных лаборатории откроют в Новосибирске. Они будут располагаться в двух научных организация и университете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Новые пространства для ученых будут организованы в лаборатории регуляции иммунного обмена Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ), молодежной лаборатории химии и технологии вторичных метаболитов растений и животных Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, а также в Новосибирском государственном техническом университете. Стоимость каждой лаборатории порядка 15 млн рублей.

Возраст сотрудников и руководителя должен быть не старше 39 лет.

Сегодня в Новосибирской области на базе научных организаций и университетов уже создано и работает шесть молодежных лабораторий.

Ранее редакция сообщала о том, что научную программу для ЦКП «СКИФ» разрабатывают сибирские ученые.