Следственный комитет выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как уточнили в пресс-службе, в социальных сетях к руководству СК России обратился житель города Новосибирска с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов в целях строительства на этом месте гостиницы. По его словам, жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СК.

Ранее пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о том, что в 2022 году ремонтные работы стелы, посвящённой 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией».

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска планирует обсудить новое место расположения стелы с ветеранским сообществом.