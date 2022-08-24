Новосибирский депутат пожалуется на полицию в Европейский суд по правам человека

Депутат горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина и ее сторонники готовят обращение в Европейский суд по правам человека на действия сотрудников полиции, препятствующих организации шествия с возложением цветов в преддверии Дня Победы на ее округе. Об этом Каверзина сообщает на своей странице в соцсети.

— Это наше принципиальное решение, — поясняет депутат. — Полиция не имела никакого права мешать людям праздновать День Победы. Это народный праздник. Это как в Новый год ходить и разгонять/арестовывать на улице/помещать в спецприемник тех, кто без уведомления собрался больше одного. Для Шлюза «Бессмертный полк» — это традиция, заложенная в 1965 году.

Напомним, что депутат была задержана 8 мая и на неделю помещена в спецприемник после приглашения жителей микрорайона «Шлюз» поучаствовать в возложении цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны, что правоохранители расценили как организацию несогласованного мероприятия. Справедливости ради, стоит отметить, что коллеги Каверзиной по горсовету, представляющие другие политические силы, в подобных возложениях активно участвовали на территории своих округов, о чем впоследствии сообщали на своих страницах в соцсетях.

Параллельно Каверзина готовится к рассмотрению уже в апелляционной инстанции другого возбужденного в отношении нее дела – «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» после опубликования поста в соцсети. Как напоминает депутат, суд первой инстанции назначил ей штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Напомним, что еще одно высказывание Каверзиной — относительно президента РФ в комментарии к посту знакомого в соцсети — должны рассмотреть полиция и прокуратура. В ведомства направлены обращения от руководства горсовета по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на комиссии по депутатской этике.

Напомним, после исключения России из Совета Европы установилась следующая ситуация. Власти России отказались исполнять все решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года (в том числе вынесенные по нарушениям, имевшим место до 15 марта 2022 года). Это значит, что по данным решениям власти России не будут платить назначенную ЕСПЧ компенсацию, а сами решения не будут основанием для пересмотра гражданских, административных и уголовных дел. ЕСПЧ, в свою очередь, решил, что может принять к рассмотрению любую жалобу в отношении России на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года. То есть ЕСПЧ продолжит принимать жалобы против России.

Ранее редакция сообщала, во что вылилась активность в соцсетях коллеги Каверзиной по депкорпусу и коалиции Хельге Пироговой.