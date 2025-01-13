Следующая короткая неделя ждет новосибирцев в конце апреля

В соответствии с официальным производственным календарем в этом году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Следующие продолжительные выходные ждут горожан в мае. Последний месяц весны начнется с четырех красных дат в честь Дня весны и труда. То есть первомайские выходные продлятся с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье). Еще четыре дня положено отдыхать в честь Дня Победы, с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье).

Таким образом в конце апреля наступит еще одна короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня, с 28 по 30 число. 1 мая, когда в стране отмечается Праздник труда, является официальным выходным днем. 2 мая отдых продлится за счет переноса выходного с 4 января (субботы) по постановлению правительства РФ. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным.

Ранее был опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области. В производственном календаре отражено количество рабочих и выходных дней, рассчитанных на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными.