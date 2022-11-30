В программу повышения производительности труда вошли уже 75 новосибирских предприятий

Вклад в экономику

— Национальный проект «Производительность труда» еще не так раскручен, как БКАД, но очень важен для развития экономики. Сегодня в регионе в нем принимают участие 75 предприятий, причем не только давно работающие на рынке, но и инновационные, которые пускают на свои производства специалистов центров компетенций, дают своим людям команду повышать профессионализм, внедрять рекомендации центров, чтобы стать лучше, — отметил во время открытия бизнес-конгресса «Территория роста» министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Выручка новосибирских предприятий, уже участвующих в проекте, составляет более 140 млрд рублей — это очень существенно для экономики области.

Гендиректор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов также отметил, что бережливое производство — хороший инструмент для оптимизации процессов и расширения за счет внутренних ресурсов компании.

— Участвуя в нацпроекте, предприятие не привлекает внешнее финансирование, а за счет своих внутренних ресурсов реализует программы. Все участники проекта в Новосибирской области демонстрируют рост показателей, — подтвердил он. — В среднем время протекания процессов на предприятиях снизилось на 40%, выработка увеличилась на 60%, а незавершенное производство снизилось на 61%.

Руководитель регионального центра компетенций Камилла Волосская добавила, что сегодня в рамках нацпроекта прошли обучение около 2 тысяч сотрудников новосибирских предприятий, подготовлены почти 60 инструкторов бережливого производства, которые могут тиражировать полученные навыки на своих предприятиях.

— Мы активно продвигаем марку «Сделано в Новосибирске», под которой продают свою продукцию участники нацпроекта. Наши предприятия заключили более 10 новых контрактов за пределами региона, — добавила она. — Кроме того, мы участвуем в разработке предложений для регионального инвестиционного стандарта.

Лев Решетников напомнил еще об одном бонусе для участников нацпроекта — возможность получения льготных кредитов под 1% от Фонда развития промышленности.

Эффект от внедрения

Руководитель образовательной программы «Лидеры производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина пояснила, что в ходе обучения участникам программы предлагают системно посмотреть на такую сложную задачу, как производительность труда.

— Мы учим всему, что связано со стратегией, маркетингом, логистикой, производством и, конечно, с основным драйвером развития производительности — персоналом, — комментирует Гришина. — Практика показывает, что самый большой барьер при внедрении практик повышения производительности возникает на уровне самих людей: «если говорят о повышении производительности, то нас сократят и внедрят роботов». На самом деле речь идет о более эффективной организации всех процессов с меньшими затратами.

Исполнительный директор ООО «Сиблитмаш» Андрей Щенников подтвердил эту информацию. Напомним, предприятие вошло в нацпроект одним из первых в Новосибирской области. Тестовый проект запустили в цехе производства тюбингов для метрополитена.

— У нас были большие потери при перемещении продукции между подразделениями и при межоперационных перемещениях. Мы изучили каждую операцию, поняли, где теряем, где повторяемся, где существуют дублирующие операции, сократили время протекания процесса и перемещения на межцеховом транспорте, перемещения работников между станками за инструментом и заготовками, — перечисляет Щенников. — Первыми на обучение пошли руководители, потом линейный персонал и следующим этапом — рабочие. В итоге нам удалось заинтересовать людей, расшить узкие места, убрать потери — и сейчас мы постепенно достигаем показателей, заявленных в проекте.

В частности, на предприятии удалось сократить брак на потоке с 5 до 2%. Благодаря внедренным решениям время протекания производственного процесса сократилось на 15%, а производительность труда повысилась на 25%. Сейчас полученный опыт руководство завода намерено транслировать на другие цеха.

— Работать над задачами по повышению эффективности бизнеса предприятие может в любой момент времени, независимо от того, какой труд оно использует — роботов или ручной. Всегда можно что-то улучшать, — уверена Екатерина Гришина. — Например, можно работать с кадровым драйвером и повышать мотивацию персонала, его вовлеченность в процесс. Можно — с коммерческим драйвером, то есть повышать способности предприятия продавать продукцию, искать новые рынки, работать со стратегией, декомпозировать цели на уровень конкретных сотрудников… Нет предела совершенству!

Она напомнила, что в рамках программы «Лидеры производительности» участники получают общие подходы к повышению производительности и инструменты, которые можно применять на любой площадке.

— Сначала речь идет об универсальных инструментах, но в ходе работы они адаптируются к конкретным, живым проектам, под потребности конкретных производств, происходит заземление базовых принципов под площадку, отрасль, — говорит Екатерина Гришина.

Напомним, для участия в программе «Лидеры производительности» нужно стать участником нацпроекта «Производительность труда». Также можно обучаться на коммерческой основе, если предприятие не попадает в параметры нацпроекта.

На перспективу

К 2024 году, по словам Льва Решетникова, в Новосибирской области в проект должны войти не менее 190 компаний.

— Уже сейчас предприятия, которые вошли в нацпроект, дают увеличение выработки в несколько десятков процентов. А если их будет больше? А если вся экономика области так сработает? Представляете, что мы получим? — рассуждает он. — В целом по нацпроекту перед участниками поставлена задача каждый год повышать производительность не менее чем на 5%.

Министр не исключил, что далее список участников нацпроекта в регионе будет увеличиваться, так как его реализацию намерены продлить до 2030 года. Кстати, в список могут войти и муниципальные, а также бюджетные предприятия.

— До 2024 года мы будем сосредоточены на работе с частными компаниями с выручкой от 400 млн рублей в год, работающими в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле. Но в перспективе, если такое решение будет принято на федеральном уровне и внесено в нацпроект, к бережливому производству смогут подключаться предприятия с госучастием. Эта тема очень интересная, — добавил Решетников.

Екатерина Гришина подтвердила, что на федеральном уровне обсуждается ряд инициатив, которые направлены на внедрение инструментов повышения производительности в органах государственной власти, на госпредприятиях. Кроме того, она напомнила, что госкорпорации уже давно и успешно используют эти практики.

Программа подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны и входит в число разработанных Минэкономразвития РФ системных мер поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». В настоящее время в программе участвуют более 1100 предприятий из 75 регионов России, выпускниками стали более 8000 руководителей. В Новосибирской области за период реализации программы «Лидеры производительности» возможностью повысить квалификацию своих управленческих команд воспользовались 34 предприятия, выпускниками стали 253 руководителя. Всего для новосибирских предприятий разработаны 28 проектов по повышению эффективности, многие из которых уже реализованы в регионе и приносят конкретные результаты.

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Фото предоставлены пресс-службой «АИР НСО»