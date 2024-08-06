Сломанные машины, мигранты и водители без прав: в ГАИ Новосибирска подвели итоги рейда по такси

ГАИ Новосибирской области подвели итоги профилактических мероприятий по выявлению таксистов-нарушителей.

— По результатам рейдов, прошедших в регионе с 25 по 31 июля, сотрудниками Госавтоинспекции к административной были осмотрены 1100 автомобилей такси. Более 400 водителей привлечены к административной ответственности за ряд нарушений, — сообщили в областном ведомстве.

Сам популярным нарушением среди таксистов оказалось управление транспортным средством с техническими неисправностями — 63 нарушителя. Трое из водителей ездили без прав.

Также правоохранителями в отделы были доставлены более 50 таксистов-нелегалов. 19 человек из них не имеют лицензии на пассажироперевозки, 32 водителя — мигранты, незаконно находящиеся на территории России.

Ранее редакция сообщала о том, что все организации Новосибирска, ранее заключившие трудовые отношения с иностранцами, работающими в такси, разорвали контракты.