Сломанные машины, мигранты и водители без прав: в ГАИ Новосибирска подвели итоги рейда по такси

ГАИ Новосибирской области подвели итоги профилактических мероприятий по выявлению таксистов-нарушителей.
— По результатам рейдов, прошедших в регионе с 25 по 31 июля, сотрудниками Госавтоинспекции к административной были осмотрены 1100 автомобилей такси. Более 400 водителей привлечены к административной ответственности за ряд нарушений, — сообщили в областном ведомстве.
Сам популярным нарушением среди таксистов оказалось управление транспортным средством с техническими неисправностями — 63 нарушителя. Трое из водителей ездили без прав.
Также правоохранителями в отделы были доставлены более 50 таксистов-нелегалов. 19 человек из них не имеют лицензии на пассажироперевозки, 32 водителя — мигранты, незаконно находящиеся на территории России.
Ранее редакция сообщала о том, что все организации Новосибирска, ранее заключившие трудовые отношения с иностранцами, работающими в такси, разорвали контракты.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru