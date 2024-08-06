Мигранта-мажора снова задержали по делу о стрельбе в кафе под Новосибирском

Силовики продолжают наводить порядок в многострадальном Тогучинском районе, который оккупировали цыгане и мигранты.

Ночью 6 августа полицейские задержали подозреваемых в стрельбе в местном кафе «Жасмин». Среди задержанных оказался и всем известный Эдик, совершивший в июле страшное ДТП на своем Лексусе.

― Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Хулиганство». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, ― прокомментировали Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, конфликт в баре произошел в июне 2024 года. Эдик и его друзья избили и подстрелили троих мужчин. Затем они приезжали домой и в больницу к пострадавшим и угрожали их семьям расправой. Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела.

Вместе с Эдиком в изолятор отправили еще одного местного жителя Дениса Недосекина, который владеет частной медицинской клиникой в Тогучине.

Третий фигурант по делу Назар успел скрыться от следствия.

― Кто-то их предупредил, сегодня под утро вывозили скотину со своих домов и сбежали из города целым табором. Один из домов цыган, который на улице Томской, сегодня ночью подожгли, но незначительно пострадало жилище. Как ни странно там уже никого не оказалось, возможно, что уничтожали какие-то улики своей преступной деятельности, ― рассказали журналистам местные жители.

Силовики наделали много шума и в селе Киик, где бесчинствовали приезжие. Оттуда тоже массово съезжают цыгане и мигранты.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура Новосибирской области обжаловала решение суда по мере пресечения для водителя Лексуса, который выехал на встречную полосу и сбил двух подростков на мопеде.