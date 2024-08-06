В сентябре в Новосибирске объявят конкурс на проектирование ветки метро

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о перспективах развития метрополитена в городе.

По его словам, в сентябре будет объявлен конкурс на проектирование одной из веток метрополитена.

— Мы выделили финансирование на эти цели. Очень хорошо поработали с техническими заданиями, чтобы подготовиться к этапу проектирования, — поделился Кудрявцев.

Следующим шагом будет модернизация сети электропоездов в метро. На это уже получено дополнительное финансирование от областного бюджета.

— Это более 2 миллиардов рублей. В самое ближайшее время, я думаю, что даже в августе, мы проведем конкурсные процедуры, — отметил Кудрявцев.

Планируется приобрести шесть составов по пять вагонов. Как он рассказал, это очень длительный технологический цикл.

— Изготовление электропоезда занимает, по всем прикидкам, от одного года до полутора, — отметил мэр.

Если все будет благополучно, то в 2026-м году город начнет получать новые составы.

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