Запрет на работу в такси мигрантам хотят продлить на 2025 год в Новосибирской области

Все организации Новосибирска, которые заключали трудовые отношения с иностранными гражданами, работающими в такси, а также в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией по патентам, в регионе расторгнуты. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко.

— Все организации этой сферы, где работают по патентам иностранные граждане, были уведомлены о введении ограничений на территории Новосибирской области. Им направлены предостережения. На данный момент все прислали подтверждения о расторжении трудовых отношений, — подчеркнула Фоменко.

При этом она напомнила, что в Новосибирской области есть граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании временного разрешения на проживание или вида на жительство. Их это ограничение не коснулось.

— У нас в регионе около 10 тысяч граждан, имеющих документы на временное проживание и вид на жительство. Около 70% из них — граждане Казахстана и Таджикистана, остальные приехали в регион из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Армении и т.д., — говорит Людмила Фоменко. — Визуально оценить сложно, по каким документам работает иностранный гражданин, а может быть, уже и гражданин Российской Федерации.

Сегодня, по ее словам, рассматривается вопрос о введении подобных ограничений на 2025 год.

Напомним, в Новосибирской области мигрантам запретили работать в сферах торговли и пассажироперевозок в апреле. Предприниматели, опрошенные Infopro54, называли тему привлечения компаниями розничной торговли из сферы малого бизнеса иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, не злободневной. Зампредседателя Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева поясняла, что патентов на работу по таким видам деятельности, связанным с розничной торговлей, в Новосибирске не особенно много.

Представители рынка такси также говорили, что проблема иностранцев-водителей для города неактуальна. На тот момент в ней были задействованы не более 5% иностранцев. Глава новосибирской «Ассоциации работников такси» Андрей Артюх добавлял, что у многих таксистов — выходцев из стран СНГ, о которых пишут в своих постах горожане, уже есть российские паспорта, то есть они под запрет не попадают.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на миграционном учете стоят около 100 тысяч мигрантов, 60% из них приезжают в регион на работу.