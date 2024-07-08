Умер экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким

7 июля 2024 года, на 63 году жизни скончался Евгений Сергеевич Ким. Он с 1999 по 2011 годы работал в администрации Калининского района Новосибирска, в том числе в качестве главы. В 2011 году перешел мэрию Новосибирска на должность начальника департамента ЖКХ и энергетики. В 2014 году ушел в правительство Новосибирской области, где в 2015 году возглавлял МинЖКХ. В должности министра Евгений Ким работал до 2018 года. С 2019 по 2023 год курировал капремонт в Новосибирской области в статусе руководителя Фонда модернизации ЖКХ.

Выражаем свои соболезнования родным и близким покойного Евгения Сергеевича Кима.

Прощание состоится во вторник, 9 июля 2024 года, в 12:00 в прощальном зале по адресу г. Новосибирск, ул Кропоткина 112.