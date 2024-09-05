«Служи со своими»: пройти все процедуры и заключить контракт на воинскую службу новосибирцы могут за день

В Новосибирской области для добровольцев открыт специализированный пункт отбора, где кандидат за несколько часов может пройти весь цикл предусмотренных мероприятий для поступления на контрактную службу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного в Новосибирске на ул. Добролюбова, 16, подполковника Николая Подгорного, все задачи на пункте решают порядка 20 профессиональных инструкторов. Инструкторы определяют наиболее оптимальный для кандидата вид или род войск, должность и направляют в воинскую часть. Кроме того, на пункте отбора кандидаты проходят индивидуальное собеседование с психологом и военно-врачебную комиссию из 10 высококвалифицированных врачей по основным медицинским специальностям.

— В Новосибирской области действует программа «Служи со своими». Она разработана по просьбам сибирских контрактников при поддержке регионального Правительства и областного военного комиссариата. Преимущество данной программы в том, что она позволяет жителям региона проходить военную службу вместе с земляками в одной воинской части и даже в одном подразделении, — пояснил Николай Подгорный.

Следует отметить, что новосибирские добровольцы пользуются самым полным спектром соцуслуг – это и социально-медицинская реабилитация, услуги в сфере культуры, спорта, специализированное лечение и многое другое.

Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в новосибирских подразделениях, могут получить востребованную военную специальность – оператор БПЛА. А гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря текущего года, положена повышенная выплата – 805 тыс. руб. единовременно при заключении контракта, которая состоит из двух частей – федеральной в 400 тыс. руб., в соответствии с новым Указом Президента РФ, и региональной – 405 тыс. руб.