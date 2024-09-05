Облаву на мигрантов устроили силовики в общагах возле аэропорта Толмачево

В Новосибирске силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов, заселивших общежития рядом с аэропортом «Толмачево». Рейд прошел утром 5 сентября.

Как стало известно Infopro54, мероприятия проводили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Силовики проверили в промзоне города Обь два общежития, где проживают иностранные специалисты, прибывшие из стран ближнего зарубежья.

В ходе рейда были установлены трое мигрантов, находящихся на территории РФ незаконно. Они были задержаны, помещены в спецприемник, откуда в последствии их депортируют на родину.

Еще двум работникам одного из местных предприятий за нарушение режима пребывания на территории России выписаны штрафы. Также наказание «рублем» грозит их шефу, который незаконно привлек их к труду.

Ранее редакция сообщала о том, что на Хилокской улице в Новосибирске силовики распотрошили шашлычные и шаурмечные с мигрантами. 12 иностранцев, получивших гражданство РФ, под конвоем доставили в военкомат для постановки на воинский учет.