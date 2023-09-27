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Мэрия Новосибирска определила поставщика дорожной техники лишь по одному из трех аукционов

  • 27/09/2023, 17:46
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Мэрия Новосибирска определила поставщика дорожной техники лишь по одному из трех аукционов
Еще два аукциона признаны несостоявшимися и объявлены повторно.

Мэрия Новосибирска подвела итоги трех аукционов на поставку спецтехники для дорожно-благоустроительного комплекса на общую сумму почти 100 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу поставщиком вакуумной подметально-уборочной и двух комбинированных дорожных машины станет ООО «ИТМ ХОЛДИНГ» (г. Курган). Компания стала единственным участником аукциона. Цена контракта составила 41,5 млн рублей.

Еще два аукциона на поставку дорожной спецтехники признаны несостоявшимися. На участие в одном из них (на поставку двух ковшовых погрузчиков и автогрейдера) была подана единственная заявка, которая признана несоответствующей требованиям. Начальная цена контракта по нему составляла 36,730 млн рублей. Второй аукцион (на поставку трех автосамосвалов) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. По нему начальная цена контракта составляла 19, 650 млн рублей. 27 сентября эти аукционы объявлены муниципалитетом повторно.

По данным Seldon Basis, ООО «ИТМ ХОЛДИНГ» зарегистрировано в марте 2019 года в Курганской области. Основной вид деятельности — Торговля прочими автотранспортными средствами. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем компании является Юрий Авдалов. Генеральный директор — Михаил Сочнев. В финансовых отчетах не указаны данные о выручке компании. Чистый убыток в 2022 году составил 16 тысяч рублей (в 2021 году чистый убыток составлял 11 тысяч рублей). В активе компании 14 контрактов на общую сумму 158 млн рублей в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ГКУ КК «Краснодаравтодор» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что спецтехника готова к зимней уборке улиц в Новосибирске на 40%.

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : дорожная техника аукцион


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