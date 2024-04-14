«4 года усердного труда»: На Хилокском треугольнике сносят торговые точки мигрантов

Торговые точки мигрантов сносят на Хилокском треугольнике в Новосибирске.

— 4 года усердного труда! Словами не передать, сколько было потрачено сил, нервов и времени, — говорится в сообщении паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Общественники приложили несколько фотографий с места событий.

На них можно увидеть технику и различные разобранные торговые точки мигрантов. Новосибирцы делятся своим счастьем в комментариях.

— Ура! — Я хоть и не живу там, но искренне рада, что у Вас это получилось. — Отличная новость!

Ранее редакция сообщала о том, что трактор снес нелегальные торговые точки мигрантов в Новосибирске.