«4 года усердного труда»: На Хилокском треугольнике сносят торговые точки мигрантов

Торговые точки мигрантов сносят на Хилокском треугольнике в Новосибирске.
— 4 года усердного труда! Словами не передать, сколько было потрачено сил, нервов и времени, — говорится в сообщении паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
Общественники приложили несколько фотографий с места событий.
На них можно увидеть технику и различные разобранные торговые точки мигрантов. Новосибирцы делятся своим счастьем в комментариях.
— Ура!
— Я хоть и не живу там, но искренне рада, что у Вас это получилось.
— Отличная новость!
Ранее редакция сообщала о том, что трактор снес нелегальные торговые точки мигрантов в Новосибирске.
Источник фото: группа Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО! в Вконтаке
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