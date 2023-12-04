Смертельное ДТП произошло в Первомайском районе Новосибирска

На территории Первомайского района Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Вечером 3 декабря в Первомайском районе Новосибирска 25-летний водитель «Ваза» ехал со стороны улицы Подъёмная в сторону улицы Зоологическая. Он совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

― В результате ДТП мужчина, на вид 50 лет, получил травмы несовместимые с жизнью, ― говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомни, что двое детей погибли в ДТП на трассе Ордынского района Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске.