Продавца с форума Sibmama обвиняют в мошенничестве на 40 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении «предпринимательницы», работавшей на популярном у новосибирских родителей форуме Sibmama — Марины Молодых, говорится в официальной группе судов общей юрисдикции Новосибирской области ВКонтакте.

По версии следствия, с февраля 2022 года по март 2024 года Молодых размещала на форуме сообщения о продаже бытовой техники стоимостью значительно ниже рыночной. Покупатели перечисляли ей денежные средства, но технику не получали.

Марина Молодых подозревается в совершении 67 эпизодов мошенничества. На данный момент в деле 66 потерпевших, как физические, так и юридические лица. Совокупная сумма ущерба составляет более 40 млн. рублей, уточнили в пресс-службе управления судебного департамента по Новосибирской области.

В марте Молодых была взята под стражу. Вину подсудимая не признает.

Ранее редакция сообщала о том, что директор турфирмы «кинула» на 3 млн с путевками за границу жителей Новосибирска.