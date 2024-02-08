«Смотрели фотографии и плакали»: ребенок, потерявший семью в ДТП под Новосибирском, учится жить заново

Смертельная авария, произошедшая в марте прошлого года на трассе К-17Р в Ордынском районе потрясла жителей региона. В ДТП погибла семья Макеевых: 33-летний Александр, его 30-летняя жена Елена и их 3-летний сын. Выжить в дорожной мясорубке чудом удалось только 5-летнему Стасу — с полученными травмами его срочно госпитализировали в Новосибирскую облбольницу. Ребенок 9 месяцев находился в критическом состоянии и не узнавал родных. Когда мальчик пришёл в себя, для него стало потрясением, что родителей и маленького братика больше нет. Чтобы пережить трагедию, тётя и бабушка говорили со Стасом про родителей, смотрели фотографии и вместе плакали.

Этот год стал тяжелым испытанием как для ребенка, так и для его родных. Ежедневно им приходится бороться за жизнь маленького мальчика. Полученные в аварии травмы дали осложнение на мозговые функции Стаса: скомкано формулирует мысли, плохо говорит. Мальчик потерял 60% зрения и получил косоглазие.

Вернуть его к нормальной жизни пытаются бабушка и тетя, посвятившие все свое время искалеченному ребенку.

— Мы водим Стаса к разным специалистам. У него до конца не сгибаются ноги, плохо работает голеностоп, перекос тазобедренных суставов, таза, сколиоз. Из-за этого каждый день надо заниматься ЛФК, делать массаж. В целом, очень много спорта сейчас, — поделилась с Om1.ru тетя мальчика Светлана Макеева.

Женщина рассказала, что сейчас ребенок ходит в детский сад в группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там он также проходит лечебные процедуры. Родные надеются, что 1 сентября 2024 года Стас пойдет в 1 класс в обычную школу.

Уже сейчас тетя учит с ним цифры и буквы, чтобы племянник был полностью готов к обучение рядом со сверстниками. Однако травмированному малышу обучение дается тяжело, он быстро устает и капризничает.

— У Стаса нет нормального детства, как у других деток, чтобы просто играть, ничего не делать и развиваться в своих интересах. Очень жаль, что так всё происходит, но по-другому сейчас нельзя. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы он стал полноценным ребенком, — объясняет собеседница.

По словам женщины восстановить зрение уже не получится, но в остальном они не опускают руки.

Сейчас Стас проходит третий курс постоянной реабилитации в центре «Три сестры». Для полного восстановления необходимо пройти 5-6 курсов. Стоимость одного порядка 1 миллиона рублей. Таких денег у родственников Стаса нет, поэтому семья открыла благотворительный сбор — с декабря удалось собрать 150 тысяч рублей. Но Светлана надежды не теряет и верит, что за полгода они смогут восстановить и подготовить внука к школе.

— Это же вообще чудо, чтобы после таких травм ребёнок так восстановился. Я верю, что это результат наших совместных действий: нас с мамой, милосердных людей, которые нам помогают, поддерживают и относятся с пониманием. Мы все надеемся, что Стаса получится поставить на ноги к 1 сентября, — подытожила Светлана Макеева.

Ранее редакция сообщала о том, что в больнице скончался 5-летний мальчик, чьи родители погибли в ДТП в Коченевском районе Новосибирской области.