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«Ты там не сдох еще?»: автомаляр угрожает бойцу СВО и его жене в Новосибирске

  • 08/02/2024, 17:59
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Автомаляр угрожает бойцу СВО и его жене в Новосибирске
Мужчина никак не может простить и принять тот факт, что его бывшая супруга нашла себе более молодого спутника жизни.

Новосибирец Евгений П. слишком разошелся в чувствах и выражениях по отношению к своей бывшей. Долгое время он преследовал ее и своих маленьких детей, а теперь переключился на нового кавалера и его родителей. Его даже не смущает тот факт, что соперник служит в зоне СВО и, наверняка, вступиться за близких людей, когда вернется домой. А пока сибиряк позволяет себе писать неприятные угрозы и запугивать беззащитных женщин. В полиции никак не отреагировали на многочисленные заявления его бывшей жены. Сейчас к семейному конфликту подключился Следственный комитет. Подробности ― в материале Infopro54.

«Мы в разводе, а он никак не успокоится»

Марина* и Евгений после свадьбы прожили недолгих 6 лет. В браке на свет появились прекрасные дети, которым сейчас 6 и 2 годика. Но счастливых отношений не получилось.

― В последние годы мы просто жили под одной крышей, как соседи. Я давно поняла, что не люблю его. Когда сказала, что подаю на развод, то он всячески пытался все вернуть назад. Но чувств уже не было. Нас развели осенью в 2023-м. Я осталась в своей ипотечной квартире, которую покупала еще до брака. Бывший муж никак не хотел оттуда съезжать, даже замки на входной двери менял. А потом я встретилась с Иваном*, ― рассказала Infopro54 Марина.

Как оказалось, женщина и Иван уже были давно знакомы. Они учились в одной школе, часто оказывались в совместной компании. И вот, спустя несколько лет, произошла судьбоносная встреча. Хоть Иван и младше Марины, но взаимные чувства вспыхнули у обоих.

― Когда Женя узнал, что мы встречаемся, то стал еще сильнее нас донимать. Он преследовал меня на машине, даже когда я возила детей. Караулил у квартиры, по несколько раз в день звонил в дверь. А еще бил. Я писала заявления и судилась с ним. По одному такому факту ему даже присудили штраф в 5 тысяч рублей. Понимаете, мы в разводе, а он никак не успокоится, ― жалуется сибирячка.

Автомаляр угрожает бойцу СВО и его жене в Новосибирске

Действительно, заявлений на Евгения в Советском отделе полиции, великое множество. Но участковый считает, что это бытовые разборки между бывшими и предпочитает не вмешиваться. На этот случай в МВД чаще всего припасена известная фраза: «Убьют ― приходите». Никому не хочется верить, что обычный автомаляр с местной СТО может причинить зло бывшей возлюбленной и детям.

Жених на СВО, а бывший слетел с катушек

Когда Евгений узнал, что новый мужчина Марины подписал контракт и отправился защищать Родину, то сильно осмелел. Он заручился поддержкой друга Константина и они вместе с удвоенной силой начали писать угрозы Ивану. Возможно, что боец не реагировал бы на них серьезно, но судьба распорядилась так, что он с ранением оказался в госпитале, а значит физически не может сейчас оградить любимую от нападок агрессивного экс-супруга и оценить серьезность его намерений.

― Они ведь не просто сообщения отправляли, они зачем –то приехали с другом к родителям Вани, вызвали их на улицу под предлогом познакомиться. Но зачем им знакомиться то с ними? Понятно, что это все для психологического давления на нас делается. И нам сильно неприятно. Кто знает, что там у них в голове. Родители тоже написали заявление в полицию, ― говорит Марина.

Так как по опыту сибирячка знает, что надежды на реакцию правоохранителей особо нет, она обратилась за помощью в отделение Русской народной дружины Новосибирска. Там женщине, ее детям, а также родителям Ивана пообещали защиту.

Бездействие полиции на контроле у следователей

Дружинники написали обращение в Следственный комитет Новосибирской области. Там заинтересовались этой историей и назначили проверку в отношении полицейских, которые не приняли никаких мер по полученным от Марины заявлениям.

Возможно, что в ближайшее время от правоохранителей все-таки последует реакция на угрозы женщине и родителям военного.

Автомаляр угрожает бойцу СВО и его жене в Новосибирске

 

― Я переживаю, что когда Ваня вернется, то будет еще хуже. Они начнут провоцировать его, а он защищая нас, может наделать глупостей. Мы планируем официально расписаться, отпраздновать свадьбу и стать настоящей семьей. Мне не нужны эти проблемы из прошлого, хочется цивилизованно общаться, без претензий и запугиваний в мой адрес, ― рассуждает невеста бойца.

Стоит отметить, что Новосибирск еще помнит случаи, когда обиженные мужчины переходили от слов к делу.

36-летний Роман Черников не хотел разводиться с женой и убил ее на детской площадке прямо на глазах у маленьких дочек. Перед этим он написал своей супруге в социальных сетях любовное признание. Сейчас осиротевших девочек воспитывает бабушка убийцы.

*Имена изменены.

Фото предоставлено героиней публикации.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : угрозы СК семья СВО


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