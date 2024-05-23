Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске

Шоумен Митя Фомин приехал в родной Новосибирск по делам и зашёл в гости к своей маме Тамаре Павловне в дом на Кропоткина. Фомин жил в этом доме до того, как переехал в Москву. Его мама до сих пор живёт в той же квартире.
— Куда идем мы с Пятачком — вовсе не секрет, мы в Новосибирске. Рейс битком, люблю заходить последним, не стою в очередях. Мы идем в квартиру, в которой я прожил… А сколько я прожил там? — рассказал Фомин в своих соцсетях.
Камера показала и Тамару Павловну. Женщина улыбалась, радостно встречая сына.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский артист Митя Фомин будет выживать в Самарканде.
Источник фото: соцсети Мити Фомина.
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