Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске

Шоумен Митя Фомин приехал в родной Новосибирск по делам и зашёл в гости к своей маме Тамаре Павловне в дом на Кропоткина. Фомин жил в этом доме до того, как переехал в Москву. Его мама до сих пор живёт в той же квартире.

— Куда идем мы с Пятачком — вовсе не секрет, мы в Новосибирске. Рейс битком, люблю заходить последним, не стою в очередях. Мы идем в квартиру, в которой я прожил… А сколько я прожил там? — рассказал Фомин в своих соцсетях.

Камера показала и Тамару Павловну. Женщина улыбалась, радостно встречая сына.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский артист Митя Фомин будет выживать в Самарканде.