Спецавтохозяйство предложило 14 млн рублей за обследование свалок Новосибирска

МУП «Спецавтохозяйство» объявило торги по выбору подрядчиков на оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный». Стартовая цена работ по «Гусинобродскому» полигону 8,7 млн рублей, по «Левобережному» — 5,3 млн руб.

В ходе работ подрядчики должны получить достоверные инженерно-геодезических материалов и данных о ситуации, рельефе местности, в том числе о дне водотоков и водоемов, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техно-генных условий территории и достаточной достижения целей работ. В список работ также входит оценка геологических условий по объекту исследований. К задачам инженерно-гидрометеорологических изысканий относятся обобщение и анализ материалов полевых работ и изысканий других организаций, обработка имеющихся стационарных наблюдений; адаптация к условиям района изысканий закономерностей и методов расчетов гидрологических характеристик, уже имеющихся для изучаемой территории, а также проведение расчетов гидрологических характеристик и параметров, необходимых для достижения целей изысканий.

«Гусинобродский» полигон ТБО создан в 60-е годы прошлого века, занимает более 50 га. Ежедневно на свалку привозят около 7 тыс. куб. мусора. Она принимает отходы из 7 районов города. Левобережный полигон введен в эксплуатацию в 1995 году. По данным мэрии, с 2020 по 2022 гг. на «Гусинобродском» и «Левобережном» полигонах было размещено 1407 тысяч тонн ТКО.

Напомним, в прошлом году МУП «САХ» выиграл две концессии на строительство под Новосибирском двух комплексов по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

— В настоящее время работы по проектированию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» начаты и находятся на этапе согласования генплана. Ввод в эксплуатацию комплексов по переработке отходов намечен на IV квартал 2025 года, —сообщали в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Спецавтохозяйство» на семь лет получило статус регионального оператора по вывозу мусора в Новосибирской области.