«Сними погоны, девочка»: мигранта, ударившего полицейского, отправили в колонию

В Подольске суд огласил приговор уроженцу Таджикистана, напавшего на сотрудника ДПС. Инцидент произошёл на площади Славы рядом с РГУТИС утром 5 февраля и попал на видео.

18-летний Алиакбар Ахмадов бросался с ножом на прохожих, а когда те обратились к сотрудникам правоохранительных органов, иностранный специалист начал прыгать и на них, при этом обещая их изнасиловать в извращённой форме.

— А чё ты мне сделаешь? Не улыбайся! Признайся, что ты сделал, колхозный! Подставил подножку, чтобы скрутить меня! Только за счёт своих погонов вывозишь. Сними погоны, девочка!, — кричит провокатор.

Договориться с дебоширом и вразумить его по-хорошему полицейским не удалось, поэтому наглый парень был закован в наручники. Оказавшись в железных браслетах буян ещё больше взбесился и ударил полицейского головой в лицо.

После чего его погрузили в служебный автомобиль ДПС и доставили в отдел.

Выходки наглого иностранца не остались без внимания следователей. По факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС СК по Московской области возбудили уголовное дело.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении сотрудника ДПС, который пытался пресечь противоправные действия злоумышленника, а также оскорбил его, — говорится в сообщении СК по Московской области.

Дело было расследовано в кратчайшие сроки и передано в суд.

Суд гуманно приговорил Ахмадова к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

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