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Выдавать чеки по новым правилам не готовы в ресторанах и кафе Новосибирска

  • 16/03/2025, 14:00
Автор: Ольга Кирсанова
Выдавать чеки по новым правилам не готовы в ресторанах и кафе Новосибирска
С 1 марта бумажный кассовый чек клиенту должны выдавать до момента расчета

1 марта 2025 год в России вступили в силу новые правила работы с ККТ (контрольно-кассовой техникой) при оказании услуг общественного питания. Согласно им, бумажный кассовый чек клиенту должны выдавать до момента расчёта. До этого сначала печатали так называемый пречек, в котором были обозначены все заказанные блюда и напитки и итоговая сумма, а сам кассовый чек выдавался после оплаты.

Изменения потребовали серьёзной перенастройки софта. Большинство ресторанов Новосибирска оказались не успели «перезагрузиться» к указанным срокам.

Компания, которая должна была предоставить рестораторам кассовое программное обеспечение, заявили, что она ещё не готова.

— Как я понимаю, в такой ситуации оказались многие. Разработчики софта, который используется для ККТ, сейчас будут дописывать свои программы под новые требования. В частности, чтобы была возможность корректировки фискальных чеков, которая необходима в случае каких-то накладок или ошибок, — рассказал BFM-Новосибирск один из рестораторов.

Участники рынка ожидали, что уже в марте налоговая служба начнет проверять общепит на предмет выполнения новых требований, но неготовность софта оказалась проблемой федерального уровня, и отрасли дали ещё несколько месяцев на подготовку.

Выяснилось, что программное обеспечение не готово по стране. В связи с этим Федерация рестораторов и отельеров запросила отсрочку на четыре месяца по новым правилам.

Юристы поясняют, что речь идёт именно об отсрочке по штрафам. Вступление в силу закона не переносилось: новые правила действуют с 1 марта. В ФНС России порекомендовали сместить фокус внимания с контроля за соблюдением требований, на информирование налогоплательщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что в результате новых подходов к администрированию, возросшей активности населения по защите своих прав, в 2024 году отмечается устойчивая тенденция к росту количества зарегистрированной кассовой техники. Согласно информации ФНС России, по итогам 2024 года в регионе 36 тысяч налогоплательщиков уже имеют 74 тысяч единиц ККТ.

Фото freepik, автор: pch-vector

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рестораторы Контрольно-кассовая техника закон


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