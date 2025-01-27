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Снижение ключевой ставки ЦБ повысит интерес населения к акциям и облигациям

Регина Дзикавичюте, территориальный директор «Цифра брокер» в Новосибирске:
  • 27/01/2025, 15:20

Снижение ключевой ставки ЦБ повысит интерес населения к акциям и облигациям2024 год стал годом доминирования вкладов как основного инструмента для вложения средств. Рост ключевой ставки сделал депозиты особенно привлекательными для населения, в то время как интерес к фондовому рынку со стороны неквалифицированных инвесторов снизился.

Наиболее востребованными инструментами стали депозиты, краткосрочные облигации и фонды ликвидности, которые обеспечивали стабильный доход при минимальных рисках. Также золото и валютные инструменты укрепили позиции на фоне экономической нестабильности.

В 2025 году ожидается постепенное снижение ключевой ставки Банка России, вероятно, во второй половине года. Это может вызвать переток средств с депозитов на фондовый рынок и повысить интерес к акциям и облигациям. Сохранятся тренды на диверсификацию через золото и валютные активы.

Новые возможности могут появиться в сегментах инфраструктурных облигаций, акций девелоперов и компаний-экспортеров. При этом инвестиционные предпочтения будут смещаться от консервативных инструментов к более рискованным активам. Однако волатильность рынков и изменения в регулировании останутся ключевыми рисками.

Перспективы 2025 года зависят от макроэкономической политики и способности рынка привлечь инвесторов в долгосрочные инструменты. Снижение ставок создаст условия для оживления и роста финансового сектора.

Фото предоставлено Региной Дзикавичюте из личных архивов

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Цифра фондовый рынок Итоги года 2024


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