Снижение ключевой ставки ЦБ повысит интерес населения к акциям и облигациям

2024 год стал годом доминирования вкладов как основного инструмента для вложения средств. Рост ключевой ставки сделал депозиты особенно привлекательными для населения, в то время как интерес к фондовому рынку со стороны неквалифицированных инвесторов снизился.

Наиболее востребованными инструментами стали депозиты, краткосрочные облигации и фонды ликвидности, которые обеспечивали стабильный доход при минимальных рисках. Также золото и валютные инструменты укрепили позиции на фоне экономической нестабильности.

В 2025 году ожидается постепенное снижение ключевой ставки Банка России, вероятно, во второй половине года. Это может вызвать переток средств с депозитов на фондовый рынок и повысить интерес к акциям и облигациям. Сохранятся тренды на диверсификацию через золото и валютные активы.

Новые возможности могут появиться в сегментах инфраструктурных облигаций, акций девелоперов и компаний-экспортеров. При этом инвестиционные предпочтения будут смещаться от консервативных инструментов к более рискованным активам. Однако волатильность рынков и изменения в регулировании останутся ключевыми рисками.

Перспективы 2025 года зависят от макроэкономической политики и способности рынка привлечь инвесторов в долгосрочные инструменты. Снижение ставок создаст условия для оживления и роста финансового сектора.