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В Госдуме предложили отменить эвакуацию автомобилей за забытые документы

  • 27/01/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме предложили отменить эвакуацию автомобилей за забытые документы
Это позволит избежать ненужных расходов и проблем для водителей

В Государственной думе предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Согласно этим изменениям, автомобиль не будет эвакуироваться из-за отсутствия у водителя документов, если машина не находится в розыске. Законопроект планируется внести в Госдуму 27 января.

Как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в пояснительной записке к законопроекту, новые правила помогут избежать ненужной эвакуации транспортных средств, что, в свою очередь, позволит избежать ненужных расходов и проблем для водителей.

— Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне, — говорится в пояснительной записке Нилова.

Как написал депутат в своём Telegram-канале, в настоящее время даже у законопослушных водителей отсутствие документов на автомобиль может стать основанием для его задержания, эвакуации или блокировки.

Нилов обратил внимание, что часто водители просто забывают документы дома или на работе.

Ранее редакция сообщала о том, что поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз. Увеличилось и количество незаконных схем провоза автомобилей.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : эвакуация документы авто


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