В Госдуме предложили отменить эвакуацию автомобилей за забытые документы

В Государственной думе предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Согласно этим изменениям, автомобиль не будет эвакуироваться из-за отсутствия у водителя документов, если машина не находится в розыске. Законопроект планируется внести в Госдуму 27 января.

Как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в пояснительной записке к законопроекту, новые правила помогут избежать ненужной эвакуации транспортных средств, что, в свою очередь, позволит избежать ненужных расходов и проблем для водителей.

— Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне, — говорится в пояснительной записке Нилова.

Как написал депутат в своём Telegram-канале, в настоящее время даже у законопослушных водителей отсутствие документов на автомобиль может стать основанием для его задержания, эвакуации или блокировки.

Нилов обратил внимание, что часто водители просто забывают документы дома или на работе.

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