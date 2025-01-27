В метро Новосибирска установят «пуленепробиваемые» стекла в электричках

Сверхпрочное остекление для кабины машиниста электропоездов в Новосибирском метрополитене появится до 2026 года. Лобовое стекло способно выдержать удар предмета весом 1 кг на скорости до 180 км/ч.

— Новой оптикой будут укомплектованы 60 новых электричек в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. ОНПП «Технология» поставит более 650 изделий сверхпрочного остекления, — сообщили в Ростехе.

Каждый головной вагон однотипных поездов «Нижний Новгород», «Новосибирск» и «Балтиец» будет комплектоваться шестью изделиями конструкционной оптики.

Стекло создается по технологии термоупрочненный триплекс — два силикатных стекла, склеенных полимерной пленкой, что обеспечивает машинисту безопасность и комфортный обзор.

Напомним, минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.) — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Три пятивагонных состава поставит АО «Сбербанк Лизинг». Компания разместит заказ на производство поездов через ООО «ТМХ Городской транспорт» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.). По этому контракту каждый из трех составов обойдется бюджету города в 1,36 млрд рублей.

Первый новый поезд должен прийти в город в конце 2025 года.

В январе 2025 года в мэрии Новосибирска подвели итоги конкурса по выбору названия нового поезда метро — «Ермак».

Ранее редакция сообщала о том, что переносные терминалы для СберТройки появятся в метро Новосибирска. У пассажиров после перехода на новую карту постоянно возникают проблемы с оплатой через обычные терминалы.