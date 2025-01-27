Рекламодателям

В метро Новосибирска установят «пуленепробиваемые» стекла в электричках

  • 27/01/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В метро Новосибирска установят «пуленепробиваемые» стекла в электричках
Всего в России будет изготовлено более 650 подобных стекол

Сверхпрочное остекление для кабины машиниста электропоездов в Новосибирском метрополитене появится до 2026 года. Лобовое стекло способно выдержать удар предмета весом 1 кг на скорости до 180 км/ч.

— Новой оптикой будут укомплектованы 60 новых электричек в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. ОНПП «Технология» поставит более 650 изделий сверхпрочного остекления, — сообщили в Ростехе.

Каждый головной вагон однотипных поездов «Нижний Новгород», «Новосибирск» и «Балтиец» будет комплектоваться шестью изделиями конструкционной оптики.

Стекло создается по технологии термоупрочненный триплекс — два силикатных стекла, склеенных полимерной пленкой, что обеспечивает машинисту безопасность и комфортный обзор.

Напомним, минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.) — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Три пятивагонных состава поставит АО «Сбербанк Лизинг». Компания разместит заказ на производство поездов через ООО «ТМХ Городской транспорт» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.). По этому контракту каждый из трех составов обойдется бюджету города в 1,36 млрд рублей.

Первый новый поезд должен прийти в город в конце 2025 года.

В январе 2025 года в мэрии Новосибирска подвели итоги конкурса по выбору названия нового поезда метро — «Ермак».

Ранее редакция сообщала о том, что переносные терминалы для СберТройки появятся в метро Новосибирска. У пассажиров после перехода на новую карту постоянно возникают проблемы с оплатой через обычные терминалы.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

273

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : стекло Ростех Metro


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске снизился территориальный коэффициент по ОСАГО
27/01/25 17:00
В Госдуме предложили отменить эвакуацию автомобилей за забытые документы
27/01/25 15:30
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит интерес населения к акциям и облигациям
27/01/25 15:20
Финансы
В метро Новосибирска установят «пуленепробиваемые» стекла в электричках
27/01/25 15:00
Общество
Новосибирским хлебом и конфетами накормят жителей Африки
27/01/25 14:30
Агропром ВЭД
Новый детский травмпункт открылся на левом берегу Новосибирска
27/01/25 14:00
Общество
Андрей Панферов досрочно сложит полномочия депутата новосибирского парламента
27/01/25 13:45
Власть Политика
На рынке раздельного сбора отходов в Новосибирске формируется монополист
27/01/25 13:30
Бизнес Власть
НСО вошла в десятку регионов по объему финансирования нацпроектов
27/01/25 13:07
Власть
Второго бизнесмена из Новосибирска обвинили в хищении на ремонтах в ЛНР и ДНР
27/01/25 13:00
Бизнес Право&Порядок
Мэрия Новосибирска продлила срок строительства подстанции «Академическая»
27/01/25 12:30
Бизнес Город
Новая инфекционная больница приняла первых пациентов под Новосибирском
27/01/25 12:00
Медицина Общество
Россети предлагают выделить Сибирь в единую тарифную зону
27/01/25 11:30
Бизнес
Почти 1700 многодетных получили деньги и участки земли в Новосибирске
27/01/25 11:00
Власть Общество
Налоговиков в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП
27/01/25 10:30
Власть Право&Порядок
Синоптики обещают очередное потепление в Новосибирске
27/01/25 10:00
Общество
Производство добрых дел: как угольщики вносят вклад в развитие региона
27/01/25 9:35
Общество
Самозапрет на покупки планируют ввести на маркетплейсах
27/01/25 9:30
Бизнес Общество
Самозанятые втрое обогнали число зарегистрированных ИП в Новосибирской области
27/01/25 9:00
Бизнес Власть
Жена ученого Олега Кабова из Новосибирска направила обращение к директору ФСБ
26/01/25 20:14
Наука Право&Порядок
Популярное
Новосибирский эксперт назвал самую полезную кашу
27/01/25 16:30
До суда дошло дело о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
27/01/25 16:00
Собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске
24/01/25 17:00
Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске
24/01/25 16:00
Синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири
24/01/25 9:30
Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить
23/01/25 16:30
Новости компаний
Банк Уралсиб стал официальным спонсором XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе
27/01/25 15:51
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска